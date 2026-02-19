La obra del Viera y Clavijo se retrasa año y medio para adaptarse al CaixaForum

Los trabajos de rehabilitación del parque cultural Viera y Clavijo de la capital tinerfeña volverán a vivir un segundo modificado en la fase uno del proyecto inicial, centrada en el edificio principal y en su entorno. Este cambio hará que, de nuevo, la finalización de esta parte, con su posterior apertura al público, se retrase hasta principios de 2027, es decir, aproximadamente un año y medio más de la fecha prevista, fijada para junio de 2025.
El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Santa Cruz, Javier Rivero, detalló ayer que esta modificación “responde a la adaptación del edificio principal al uso que tendrá cuando albergue la sede de CaixaForum. Se destinarán cuatro millones de euros para llevar a cabo este cambio en el proyecto, ya incluidos en el presupuesto para 2026”.
Rivero señaló que el objetivo de este modificado, que ya se está redactando, es “solventar algunos problemas encontrados durante la ejecución de la obra, como el referente al aumento de los costes de materiales; mejoras en la carpintería; o transformar algunas ventanas en puertas en el piso inferior del emblemático edificio, donde se creará un acceso independiente para ubicar una terraza exterior en la cafetería, un cambio para el que ya contamos con el visto bueno de Patrimonio Histórico del Cabildo tinerfeño”.
Pérez Minik
Asimismo, el edil añadió que otra actuación se basará en crear una “conexión accesible entre el edificio principal y el nuevo auditorio Pérez Minik que se construirá bajo rasante, por lo que se necesitarán ascensores y escaleras mecánicas que permitan acceder por el patio de los Cipreses hasta la plaza que habrá en la superficie”.
Por ello, la previsión es que la demolición del teatro Pérez Minik, ahora en ruinas, no comience hasta el próximo año 2027, trabajos que formarán parte de la segunda fase del proyecto. Mientras, la tercera y última fase, en la que se mejorará el parque entre el Pérez Minik y el Hotel Escuela, aún no cuenta con fecha de inicio.
No obstante, Rivero subrayó que una vez se termine la primera fase de la obra, el parque ya se podría abrir al público, aunque el conjunto total finalizado probablemente no estará terminado hasta 2028.
El coste que implicará este nuevo modificado de la fase uno del Viera y Clavijo se suma a los 2,1 millones que supuso la primera modificación de la obra el año pasado, cuando se encontró un aljibe subterráneo que obligó a cambiar el proyecto e hizo demorar un año los trabajos previstos. Por tanto, el presupuesto del Viera y Clavijo ha pasado de los 11 millones previstos en 2023, cuando comenzó la rehabilitación, a más de 17 millones.
Un futuro jardín botánico que se fusionará con la Rambla
La rehabilitación del Viera y Clavijo comenzó en 2023, tras más de quince años de espera. Tanto el edificio principal, declarado BIC, como su entorno se encuentran desde entonces inmersos en una reforma integral, al frente del arquitecto Fernando Menis.
Este espacio, una vez concluya la obra del edificio, también verá transformado su exterior, donde se ampliarán aceras y se creará un espacio abierto a la ciudadanía, al fusionarse los jardines con la Rambla, al eliminarse el muro entre ambas zonas.
El proyecto contempla, además, la plantación de unas 2.000 especies, entre cipreses, palmeras y flores.