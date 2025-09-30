Importante hallazgo en el edificio del parque Viera y Clavijo, en Santa Cruz de Tenerife: “A veces las obras en inmuebles históricos nos reservan sorpresas”

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha acordado la modificación del proyecto de rehabilitación del edificio principal del inmueble Bien de Interés Cultural (BIC) del Complejo Cultural Viera y Clavijo tras el hallazgo de un aljibe subterráneo que permitirá la reubicación estratégica de la sala de máquinas, optimizando el uso de los espacios en el futuro inmueble.
Esta modificación se considera beneficiosa, ya que liberará alrededor de 100 m² del espacio original para otros usos más vinculados al BIC. Este nuevo espacio, al tener tres fachadas y acceso directo a la zona de la Ceiba, ofrecerá un alto grado de flexibilidad para usos culturales.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha subrayado que “a veces las obras en inmuebles históricos como el Viera y Clavijo nos reservan sorpresas que, lejos de ser un obstáculo, se convierten en una oportunidad. El hallazgo de este aljibe nos permite tomar una decisión técnica que mejora sustancialmente el diseño del edificio, para transformar el espacio originalmente destinado a maquinaria en 100 metros cuadrados útiles para la cultura y el uso ciudadano”.
Por su parte, el concejal de Obras, Javier Rivero, destacó la justificación técnica y el cumplimiento de la legalidad de la medida, señalando que “esta modificación responde a un criterio de optimización técnica para un adecuado funcionamiento del edificio. El informe técnico es claro: la construcción de este nuevo sótano de instalaciones es necesaria y conveniente.
“El Cabildo ha autorizado el cambio, lo que permite continuar con la obra garantizando que se cumplen todos los requisitos de protección patrimonial. Es fundamental que la ciudadanía entienda que esta obra, tan relevante para la capital, requiere la máxima rigurosidad y cualquier ajuste se realiza para mejorar su operatividad futura”, concluyó Rivero.
El proyecto inicial del Viera y Clavijo, aprobado en septiembre de 2022 con un presupuesto de 12,4 millones de euros, y cuyas obras fueron adjudicadas a Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, y la redacción y dirección facultativa a Fernando Menis, ha entrado en una fase de adaptación obligatoria. Tras completarse las labores de desmonte y demoliciones iniciales, el equipo técnico localizó un aljibe subterráneo en la zona sur exterior de la parcela, con unas dimensiones considerables (5 metros de ancho, 9,80m de largo y 5,20m de profundidad).
En cuanto al calendario, la obra de reforma, que tenía un plazo inicial de 24 meses, se prolongará por nueve meses más, por lo que el plazo de ejecución total asciende a 33 meses. Esta ampliación de plazo ya cuenta con la conformidad del contratista.