El distrito Ofra-Costa Sur marca un hito en su fisonomía urbana. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culminado la instalación de un sistema de iluminación de última generación en el aparcamiento anexo al Centro Comercial Los Príncipes. Esta obra, situada estratégicamente entre la avenida Príncipes de España y la calle Maestro Estany, pone fin a una demanda histórica de residentes y comerciantes que solicitaban mayor visibilidad en la zona.
La actuación ha contado con una inversión de 15.000 euros y es el resultado de un compromiso unánime alcanzado en el Tagoror del distrito. Con este movimiento, el consistorio refuerza la seguridad ciudadana mediante el uso de tecnología limpia.
Farolas inteligentes en Ofra: luz LED que detecta el movimiento
Lo que hace especial a esta intervención es el uso de tecnología solar inteligente. Se han desplegado diez puntos de luz de 50W sobre columnas de 8 metros de altura. Estas luminarias LED no solo son sostenibles, sino que cuentan con un sistema de control de presencia integrado.
¿Cómo funciona? La intensidad lumínica aumenta automáticamente cuando detecta el paso de peatones o vehículos, garantizando un entorno seguro y optimizando el ahorro energético durante la noche.
Los datos técnicos avalan la mejora: se ha alcanzado una media de 19 lux, una cifra que supera los estándares mínimos de visibilidad y que transforma por completo la percepción de seguridad en el aparcamiento.
Bermúdez: “Mejoramos los espacios reales de los barrios”
El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, ha destacado la importancia de estas obras de proximidad: “Apostar por tecnología eficiente y energías renovables no solo mejora el confort urbano, sino que refleja nuestro compromiso con un modelo de ciudad más sostenible y orientado al bienestar”.
Por su parte, el concejal del distrito, Santiago Díaz, subrayó que una zona bien iluminada es la mejor herramienta de prevención: “El alumbrado contribuye a prevenir actos vandálicos y dinamiza la actividad económica del entorno de Los Príncipes, favoreciendo la movilidad segura en horario nocturno”.