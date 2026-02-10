Confirmado: Ozuna actuará en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria continúa elevando el listón de su ambiciosa edición dedicada a “Las Vegas”. Tras el impacto mediático que supuso el anuncio de la estrella de la salsa, Marc Anthony, la organización ha confirmado la incorporación de otra figura de talla mundial: Ozuna. El multipremiado artista puertorriqueño será el encargado de poner el broche de oro a la jornada del 28 de febrero, consolidando una de las programaciones más internacionales de la historia de la fiesta.
La actuación tendrá lugar en el Escenario Coca-Cola, ubicado en la Plaza Manuel Becerra, que se transformará en el epicentro del género urbano global. El concierto está programado para iniciarse justo después de que la Gran Cabalgata finalice su recorrido por las principales arterias de la capital grancanaria, asegurando una transición eléctrica entre el desfile y la noche de conciertos.
Ozuna, poseedor de dos Latin Grammy y múltiples récords Guinness, llega a la isla en un momento de madurez artística. Temas icónicos como Baila Baila Baila o Taki Taki forman parte de un repertorio diseñado para el directo, lo que convierte a esta cita en la más esperada del programa oficial para los seguidores de los ritmos contemporáneos.
Una apuesta por la proyección internacional
Este movimiento estratégico por parte de la organización del Carnaval no es casual. Coincidiendo con el medio siglo de vida de las fiestas, la inclusión de nombres de la primera línea de la industria musical busca garantizar el lleno absoluto.
La presencia de Ozuna, sumada a la de Marc Anthony (prevista para el 27 de febrero), espera que la zona de Isleta-Puerto registre una afluencia masiva, reforzando el carácter de “ciudad espectáculo” que busca proyectar la temática de este año.
Con esta confirmación, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cierra un círculo de contrataciones de alto nivel, apostando por la diversidad de géneros y el prestigio internacional para celebrar sus 50 años de historia. La cuenta atrás para que “El Negrito de Ojos Claros” haga vibrar la Plaza Manuel Becerra ya ha comenzado.