Confirmado: Marc Anthony actuará en Canarias en pleno Carnaval

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria distinguió este sábado a 77 personas, empresas e instituciones por su “contribución y trayectoria” a la historia de la Fiesta en la capital grancanaria.
Con la Gala de Homenajeados, arrancó la edición que celebra el 50.º Aniversario de las carnestolendas, y desveló, además, que el primer artista internacional confirmado para la fiesta que se celebrará bajo la alegoría de ‘Las Vegas’ es Marc Anthony.
Entre todos los homenajeados este sábado se encuentran profesionales reconocidos o anónimos. Así, figuran desde políticos y artistas, hasta anónimos que han mantenido “inquebrantables” sus vínculos con el Carnaval. También empresas, medios de comunicación e instituciones que han apostado directamente por su crecimiento.
Los reconocimientos, seleccionados y consensuados a través de una mesa de trabajo, señalan los vínculos y las conexiones que estas personas y entidades han mantenido con el Carnaval.
El comité de selección ha estado integrado por el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, y el director artístico Josué Quevedo y diferentes agentes conocedores de los carnavales, entre los que se encuentran Paco Medina, Rafael Reyes, Esther Galván, Pepe Aguilar y Miki Ayala.
El acto, celebrado en el teatro Cuyás, contó con la presencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, del concejal de Carnaval, Héctor Alemán, y del director artístico, Josué Quevedo. Además de una amplia representación del mundo del Carnaval que ha formado parte de la Fiesta a lo largo de estas cinco décadas.