Hallan parte de la vela del parapentista en Puerto de la Cruz: “Hay que buscarlo entre las piedras”

La búsqueda del parapentista extranjero desaparecido en la costa de Puerto de la Cruz, en Tenerife, ha dado un giro tras el hallazgo de parte de su equipo. Sin embargo, la violencia del Atlántico, con olas de hasta 5 metros, mantiene bloqueados a los especialistas en el momento más crítico del rescate.
En declaraciones al programa ‘Buenos Días Canarias’ de Televisión Canaria, Enrique Olmo, jefe de la compañía de la Guardia Civil en el municipio, ha detallado la extrema complejidad de la situación. Aunque el dispositivo se activó de inmediato con medios aéreos y marítimos, la realidad del mar ha frenado el avance de los buceadores.
La hipótesis de la Guardia Civil: atrapado en las rocas
El principal temor de los equipos de rescate es que el deportista no se encuentre a la deriva, sino atrapado en la propia costa. “Lo que necesitamos es que se calme el mar, porque hay que hacer una búsqueda intensiva en las piedras“, ha explicado Olmo.
Según el jefe policial, existe la posibilidad de que el accidentado se encuentre “enganchado por los arneses y cuerdas del parapente” en la zona intermareal.
Esta situación impide que el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) pueda intervenir. “Hasta que el mar no se calme, lo vamos a tener muy complicado”, sentenció el mando de la Guardia Civil, confirmando que hoy las embarcaciones de la Salvamar no han podido operar.
Hallazgo de la vela en Puerto de la Cruz
Por su parte, el segundo teniente de alcalde de Puerto de la Cruz, Alonso Acevedo, ha confirmado una noticia agridulce: “Se ha encontrado parte de la vela del parapente”. Este hallazgo delimita la zona de búsqueda, pero la frustración es evidente ante la imposibilidad de trabajar con mayor celeridad debido al temporal.
Acevedo ha aprovechado la relevancia del suceso para lanzar un mensaje contundente sobre la seguridad en el litoral norteño. “Pido más sentido común y más cuidado cuando el mar está así; sabemos que en el norte es fuerte”, señaló.
El edil recordó que, aunque en este caso se trata de un accidente deportivo, es vital respetar las señalizaciones y advertencias para erradicar este tipo de tragedias en la costa portuense.
Un operativo condicionado por el temporal marítimo
Mientras la prealerta por fenómenos costeros siga vigente, el peso del operativo continuará recayendo en el helicóptero de la Guardia Civil, que sobrevuela el litoral en busca de más restos o indicios.
En tierra, agentes de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil mantienen la vigilancia con prismáticos desde la explanada del muelle, esperando una ventana de buen tiempo que permita a los GEAS sumergirse y acceder a las zonas de rocas donde se sospecha que podría estar el desaparecido.