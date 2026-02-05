Horas críticas en Puerto de la Cruz: el oleaje de 5 metros impide el rescate por mar del parapentista desaparecido

A las 8:30 horas de este jueves, se ha reanudado el dispositivo de búsqueda del parapentista extranjero que desapareció ayer en aguas de Puerto de la Cruz, en Tenerife.
El operativo, dirigido por la Guardia Civil, se enfrenta a un escenario meteorológico crítico: Canarias se encuentra en prealerta por fenómenos costeros, con olas que pueden alcanzar los 5 metros de altura.
Este fenómeno ha provocado un bloqueo en el mar. El intenso oleaje impide que las embarcaciones de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo puedan trabajar, quedando atracadas ante la peligrosidad de la navegación en la vertiente norte.
Vigilancia desde el muelle de Puerto de la Cruz
Ante la imposibilidad de intervenir por agua, la estrategia se ha desplazado a la tierra y al aire. Varios agentes de la Guardia Civil se encuentran desplegados en la explanada del muelle portuense, realizando labores de vigilancia constante con prismáticos para intentar detectar cualquier indicio en la superficie marina.
La pista del deportista se perdió en la tarde de ayer, miércoles 4 de febrero, cuando intentaba aterrizar en una playa cercana. El hombre, que formaba parte de un grupo que despegó desde Izaña, se vio sorprendido por las condiciones del viento y el mar, cayendo al agua antes de alcanzar tierra firme.
Búsqueda por aire
El helicóptero de la Guardia Civil es, en estos momentos, el único recurso que recorre el litoral portuense en busca de rastros. La aeronave realiza pasadas constantes sobre la zona del accidente y áreas adyacentes, luchando contra las rachas de viento que también dificultan el vuelo.
El dispositivo cuenta con el apoyo de los Bomberos de Tenerife, la Policía Local, Nacional y voluntarios de Protección Civil. “No saben exactamente dónde está; no tiene buena pinta esto”, comentaban ayer testigos presenciales a DIARIO DE AVISOS durante el inicio de las labores.
Un rescate contra el temporal
La situación de prealerta por olas de 5 metros marca el ritmo de una jornada agónica. Las corrientes en el norte de Tenerife son especialmente fuertes durante estos episodios de mar combinada, lo que amplía el radio de búsqueda de los medios aéreos.
La Guardia Civil mantiene la coordinación del despliegue, esperando que las condiciones del mar permitan la incorporación de los medios marítimos, aunque las previsiones de la Aemet no apuntan a una mejoría inmediata para las próximas horas. Incluso se ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros.