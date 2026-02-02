El Gobierno de Canarias actualiza la situación y mantiene en prealerta a todas las islas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualiza la situación y mantiene en prealerta por fenómenos costeros a todo el archipiélago, a partir de las 20:00 horas de este lunes 2 de febrero.
Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Según detalla el Gobierno en una nota, la prealerta afecta a las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, y litoral norte y oeste de Fuerteventura y Lanzarote.
Se prevé mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del noroeste que probablemente alcanzará y superará los 3-4 metros. El mar de fondo tendrá periodos largos de más de 12 segundos y coeficiente de mareas muy altos por encima de 90.
Avisos amarillos de Aemet
Por su parte, la Aemet mantiene activados avisos amarillos por fenómenos costeros para hoy lunes y mañana martes 3 de febrero en varias zonas de Canarias, ante la previsión de mar combinada del noroeste con olas de hasta 4 metros.
Los avisos afectan al este y oeste de La Palma, Lanzarote, norte y zona metropolitana de Tenerife.
Finaliza la prealerta por riesgo de desprendimientos
El Gobierno canario ha dado por finalizada la situación de prealerta por riesgo de desprendimientos en las islas occidentales y Gran Canaria.
La activación de la prealerta se produjo el 18 de enero en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, y concluye este 2 de febrero una vez transcurrido el episodio de lluvias, y tras registrar un total de 73 desprendimientos, según ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.
Así de los 73 desprendimientos registrados, 54 se han producido en Gran Canaria, 17 en Tenerife, uno en La Gomera y uno en La Palma, mientras que desde el inicio de este episodio de lluvias han sido 136: 99 en Gran Canaria, 32 en Tenerife, cuatro en La Gomera y uno en La Palma.