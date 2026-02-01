La Aemet activa avisos en varias zonas de Canarias: llegan olas de 4 metros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por fenómenos costeros para este martes 3 de febrero en varias zonas de Canarias, ante la previsión de mar combinada del noroeste con olas de hasta 4 metros.
Los avisos afectan a:
- Este de La Palma, entre las 00:00 y las 06:59 horas.
- Oeste de La Palma, en el mismo intervalo horario.
- Lanzarote, desde la 01:00 hasta las 09:59 horas.
En todos los casos, la Aemet prevé oleaje del noroeste en torno a los 4 metros, especialmente en zonas expuestas.
Estas condiciones coinciden con la prealerta por fenómenos costeros declarada por el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, activa desde las 19:00 horas del sábado 31 de enero.
La prealerta se extiende a El Hierro, La Palma y La Gomera, así como al litoral norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria, además de Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo en este último caso toda la costa de Jandía.
Según la información disponible, se espera mar combinada del noroeste con olas de entre 2,5 y 3 metros, principalmente de mar de fondo, con un periodo largo de 13 segundos y mareas con coeficiente elevado.
Previsión marítima por zonas
Entre el domingo 1 y el lunes 2 de febrero, la previsión marítima detalla:
- Aguas costeras de La Palma: viento de componente este o noreste de fuerza 2 a 4, rolando a oeste o noroeste con intervalos de fuerza 5 o 6 en el suroeste. Mar de fondo del noroeste de 1 a 3 metros.
- Aguas costeras de El Hierro: viento del noreste de fuerza 3 o 4, rolando a noroeste y arreciando temporalmente de madrugada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 3 metros.
- Aguas costeras de Tenerife y La Gomera: componente norte de fuerza 2 a 4, aumentando a oeste o noroeste con rachas más intensas en el canal entre ambas islas.
- Canal Anaga–Agaete: viento del noreste de fuerza 3 a 5, arreciando a noroeste de fuerza 4 a 6 en el norte del canal. Marejada, localmente fuerte marejada.
- Aguas costeras de Gran Canaria: viento del norte o noreste de fuerza 2 a 4, arreciando a noroeste desde medianoche. Mar de fondo del noroeste de 1 a 3 metros.
- Canal de Jandía–La Isleta: viento del norte o noreste de fuerza 3 a 5, rolando a noroeste. Marejada.
- Aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura: viento del noreste de fuerza 3 o 4, aumentando a oeste o noroeste desde medianoche. Marejadilla o marejada.
Los ahogamientos en Canarias ocurren en plena alerta
Canarias cerró enero de 2026 con seis personas fallecidas por ahogamiento, la mayoría por golpes de mar, según informó la asociación ‘Canarias, 1500 Km de Costa’. A este balance se suma la desaparición de una mujer de 30 años en la costa de Tacoronte, cuyo cuerpo aún no ha sido localizado tras caer al agua por el impacto de una ola.
Durante el mes se registraron también un bañista en estado grave, tres heridos moderados, cuatro leves y diez personas rescatadas ilesas.
La asociación señala que cinco de las seis personas fallecidas y 23 de los 25 afectados totales se encontraban en el mar o muy cerca de la costa durante prealertas o alertas por fenómenos costeros activadas por el Gobierno de Canarias.
De las víctimas mortales, cinco eran varones y una mujer. Tres eran adultos, dos de edad desconocida y una persona mayor de 60 años. Por nacionalidades, cinco eran extranjeros (dos alemanes, un estadounidense y dos sin nacionalidad especificada) y uno español.
Los fallecimientos se produjeron en Lanzarote, La Gomera, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, principalmente en playas (68 %), seguidas de piscinas naturales (28 %) y puertos o zonas de costa (4 %). Un 83 % de los accidentes ocurrió en horario de tarde.