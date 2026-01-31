El Gobierno actualiza la alerta en Canarias y advierte de factores que incrementan el riesgo

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación y ha declarado la prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago, a partir de las 19:00 horas de hoy, sábado 31 de enero.
La medida se adopta tras analizar la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes oficiales, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Así afecta la prealerta
La prealerta se extiende a las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera, así como al litoral norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria.
También afecta a Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo en el caso de Fuerteventura la totalidad de las costas de Jandía.
Según la información disponible, se espera mar combinada del noroeste, con olas de entre 2,5 y 3 metros de altura, principalmente de mar de fondo, que impactará en las costas abiertas al norte y al oeste del Archipiélago.
El periodo del oleaje será largo, de 13 segundos, coincidiendo además con un coeficiente de mareas alto este sábado (84) y muy alto el domingo (92), lo que incrementa el riesgo en zonas costeras expuestas.
Importantes recomendaciones
Ante este episodio de fenómenos costeros, la Dirección General de Emergencias recuerda una serie de medidas de prevención dirigidas a reducir riesgos:
- Proteger las viviendas ante una posible invasión del agua del mar.
- No situarse en muelles, espigones ni zonas donde rompen las olas, ni acercarse para tomar fotografías o vídeos.
- Evitar la pesca en zonas de riesgo y no circular con vehículos por carreteras próximas a la línea de playa.
- No bañarse en playas apartadas, desconocidas o que carezcan de servicios de vigilancia, ni en aquellas con bandera roja o fuerte resaca.
- Evitar actividades deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampar en la playa durante episodios de temporal.
- Si se observa oleaje anormal, no permanecer cerca del mar, aunque aparentemente se calme.
- Asegurar el amarre de embarcaciones en lugares resguardados.
- Advertir a otras personas si se encuentran en zonas peligrosas.
- En caso de caída al agua, alejarse de donde rompen las olas, pedir auxilio y esperar el rescate.
- Si se es arrastrado por el oleaje, no nadar contracorriente y dejarse llevar hasta una zona donde la corriente pierda intensidad.
- Desde tierra, si se ve a alguien en peligro, lanzar un objeto flotante y avisar de inmediato al 1-1-2.
Para cualquier solicitud de información adicional, el Ejecutivo autonómico recuerda que está disponible el teléfono 0-12.