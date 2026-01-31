La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: lluvias, frío y viento muy fuerte

La Aemet ha confirmado un cambio ‘radical’ del tiempo en Canarias entre mañana domingo y el lunes con la llegada de lluvias, descenso de temperaturas y viento muy fuerte, especialmente en las zonas altas de las Islas occidentales.
Para este domingo 1 de febrero, la Aemet no espera fenómenos significativos, aunque el tiempo ya comenzará a mostrar signos de inestabilidad en varias Islas.
Durante la jornada, Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las Islas montañosas registrarán cielos nubosos, con posibilidad de lloviznas dispersas a primeras horas del día.
A partir de la mañana, se abrirán claros en gran parte del Archipiélago, con temperaturas sin grandes cambios.
El viento soplará moderado del norte y nordeste, con algunos intervalos fuertes en vertientes expuestas y en cotas altas.
El lunes llega el cambio más acusado, según la Aemet
La situación meteorológica se complica este lunes 2 de febrero, cuando la Aemet prevé rachas muy fuertes de viento del noroeste en las altas cumbres de Tenerife y La Palma, sin descartar que se registren de forma puntual en zonas expuestas.
Durante el día se esperan intervalos nubosos, con predominio de cielos cubiertos en las horas centrales en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las Islas montañosas. En estas zonas, la Aemet señala la probabilidad de precipitaciones débiles o localmente moderadas, mientras que en el resto del territorio serán menos probables y de carácter más disperso.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en costas, pero se prevé un ligero descenso en zonas de interior, que será moderado a notable en áreas altas, reforzando la sensación de frío.
El viento será otro de los protagonistas. Se espera que sople moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en vertientes expuestas, y rachas muy fuertes en las cumbres, principalmente en Tenerife y La Palma, donde el componente oeste ganará intensidad.
Temperaturas previstas en las capitales
En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros se mueven entre los 16 y 21 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife las temperaturas oscilan entre los 16 y 23 grados, con tendencia a descender en zonas de interior y medianías.
La Aemet recuerda que, aunque no hay avisos meteorológicos activos, la combinación de viento fuerte, descenso térmico y lluvias puede generar condiciones adversas en zonas altas y expuestas, por lo que recomienda extremar la precaución en desplazamientos y actividades al aire libre.
El Archipiélago encara así el inicio de la semana con un tiempo claramente más invernal, tras varios días de estabilidad relativa.