¿Habrá que sacar el paraguas este fin de semana en Canarias? Esto es lo que dice la Aemet para el sábado y el domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un fin de semana estable en general en Canarias con intervalos nubosos y posibilidad de lloviznas débiles en algunas zonas del Archipiélago, especialmente durante las primeras horas del día.
Según la Aemet, el sábado estará marcado por cielos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas de mayor relieve, por debajo de los 900 a 1.100 metros de altitud.
La previsión de la Aemet para el sábado, 31 de enero
En estas zonas no se descarta que las nubes vayan acompañadas de lloviznas dispersas a primeras horas de la mañana, tendiendo a abrirse claros con el paso de las horas.
En el resto de las Islas, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas con pocos cambios respecto a días anteriores.
El viento soplará del norte en la provincia oriental y del nordeste en la occidental, con algunos intervalos de fuerte en vertientes expuestas, mientras que en las costas del suroeste de las islas de mayor relieve predominarán las brisas.
Las temperaturas previstas en las capitales son:
- Las Palmas de Gran Canaria: entre 17 y 22 grados
- Santa Cruz de Tenerife: entre 16 y 22 grados
Domingo, 1 de febrero
Para el domingo, la Aemet mantiene un escenario muy similar. Se esperan cielos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas, esta vez por debajo de los 900 a 1.200 metros, con lloviznas dispersas a primeras horas y claros durante el resto del día.
En el resto del Archipiélago, el tiempo será poco nuboso o despejado, con temperaturas estables, aunque se podrían registrar ligeros descensos locales.
El viento será del norte en la provincia oriental y del nordeste en la occidental, rolando al noroeste durante la segunda mitad del día, con intervalos de fuerte en vertientes expuestas y ocasionalmente fuerte en cotas altas al final de la jornada.
Las temperaturas previstas en las capitales son:
- Las Palmas de Gran Canaria: entre 16 y 21 grados
- Santa Cruz de Tenerife: entre 15 y 22 grados