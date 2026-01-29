Cambio de tiempo en Canarias: la Aemet pone fecha al regreso de las lluvias y a una nueva bajada de temperaturas

La estabilidad meteorológica que ha marcado esta semana en Canarias tiene los días contados. Según la previsión de la Aemet, el lunes volverán las lluvias al Archipiélago, después de varios días con cielos poco nubosos y temperaturas sin grandes cambios.
El fin de semana se mantendrá, en general, con tiempo tranquilo, aunque con presencia de nubes en zonas del norte de las Islas más montañosas. El cambio más claro llegará el lunes 2 de febrero, cuando se esperan precipitaciones en varios puntos.
Viernes: nubes y viento del norte, según la Aemet
Este viernes 30 de enero no se esperan fenómenos significativos.
En Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán nubosos, con tendencia a intervalos nubosos por la tarde. En el norte de las Islas montañosas, por debajo de los 900 o 1.100 metros, predominarán los cielos nubosos, mientras que en el resto del territorio habrá poco nuboso o despejado.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes y el viento soplará del norte, flojo a moderado, con algo más de intensidad por la tarde.
Sábado: claros tras el mediodía
El sábado 31 seguirá sin avisos meteorológicos.
En Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las Islas montañosas habrá cielos nubosos por la mañana, tendiendo a amplios claros a partir del mediodía. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios y el viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes expuestas.
Domingo: viento del nordeste y ambiente estable
El domingo 1 de febrero se mantendrá la misma tónica.
Se esperan intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las Islas de mayor relieve, con claros durante la tarde. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas podrían experimentar un ligero descenso y el viento soplará flojo a moderado del nordeste, girando a noroeste en la segunda mitad del día.
Lunes: vuelven las lluvias a Canarias
El lunes 2 de febrero llega el cambio más significativo. La Aemet prevé cielos nubosos durante las horas centrales del día en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las Islas montañosas, donde son probables lluvias débiles a localmente moderadas.
En el resto de vertientes, las precipitaciones serán menos probables y de carácter más disperso. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, que podría ser moderado en cumbres.
El viento soplará moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en vertientes expuestas, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.