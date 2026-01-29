La Aemet alerta de fuerte oleaje y un giro brusco del tiempo en Canarias

La previsión meteorológica para hoy indica que estará nuboso en costas y medianías, abriendo amplios claros por la tarde, más baja probabilidad de lloviznas ocasionales por la mañana, y poco nuboso o despejado en zonas altas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del noroeste flojo a moderado, girando por la noche a norte, más intenso en medianías y zonas altas.
En Gran Canaria habrá intervalos nubosos que aumentarán a nuboso en la vertiente norte por la noche.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos nubosos, abriendo amplios claros por la tarde, y con baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales por la mañana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 17 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará flojo del noroeste, con predominio de las brisas en costas, que arreciará a moderado y rolará a norte durante la tarde, siendo algo más intenso en zonas altas.