Empresario de día y fugitivo de noche: la Policía Nacional detiene en el norte de Tenerife un narco buscado por Hungría

Agentes de la Policía Nacional han asestado un golpe definitivo a la delincuencia internacional con la detención, en el norte de Tenerife, de un varón de origen húngaro que se encontraba en busca y captura. El arrestado tenía pendiente una condena de tres años de prisión en su país de origen por su implicación en delitos relacionados con el tráfico de drogas.
La operación se fraguó en tiempo récord. Tras recibir una orden de localización urgente el pasado 9 de febrero, los investigadores desplegaron un análisis exhaustivo que situó al sospechoso en la zona norte de la isla. Las pistas definitivas fueron la titularidad de varios inmuebles y un vehículo que figuraba a su nombre en la base de datos policial.
Vigilancia y detención en La Victoria de Acentejo
El dispositivo policial se activó desde las primeras luces del día 10 de febrero. Los agentes centraron sus esfuerzos en un inmueble del municipio de La Victoria de Acentejo, donde se sospechaba que el prófugo residía de forma habitual.
Durante el operativo de vigilancia, los efectivos interceptaron el vehículo del sospechoso, el cual era conducido por un hombre que encajaba perfectamente con las características físicas facilitadas por las autoridades húngaras. Tras verificar su identidad de forma inequívoca, se procedió a su detención inmediata para iniciar los trámites de extradición.
Una vida de lujo y discreción en la isla
Lo más sorprendente del caso era la integración del detenido en la sociedad tinerfeña. Lejos de ocultarse en la marginalidad, el fugitivo llevaba una vida aparentemente normal y totalmente discreta. Figuraba como titular de varios negocios inmobiliarios especializados en el sector turístico y residencial para ciudadanos húngaros en Canarias.
Sin embargo, tras esta fachada de éxito empresarial, se escondía un pasado delictivo. Los hechos por los que se le reclamaba se remontan a una serie de delitos de narcotráfico cometidos hace una década. Ahora, el detenido ya ha sido puesto a disposición judicial para formalizar su regreso a Hungría.
La importancia de la colaboración ciudadana
Desde la Policía Nacional recuerdan que la ayuda de los ciudadanos es una herramienta vital para localizar a personas que intentan evadir la justicia. Muchos de estos fugitivos pasan desapercibidos en su día a día a pesar de ser susceptibles de ser identificados en cualquier rincón del país.
Cualquier persona que disponga de información relevante puede consultarla en la sección de “buscados” de la web oficial de la policía. Asimismo, se garantiza la total confidencialidad a través del correo electrónico habilitado para tal fin: losmasbuscados@policia.es.