El PSOE tramitará su decreto ley alternativo como una proposición

El pleno del Parlamento de Canarias rechazó ayer, por 40 votos contra 24, una proposición no de ley sobre el decreto ley canario que impulsa el PSOE, cuyo portavoz, Sebastián Franquis, avanzó que promoverá como proposición de ley. Este arguyó que lo que pide en esencia su partido es que el Gobierno regional ejerza sus competencias y no “renuncie al autogobierno”, y reiteró que el real decreto ley impulsado por Fernando Clavijo “poco tiene que ver” con lo acordado con Pedro Sánchez en la reunión de ambos en Lanzarote.
Franquis justificó la ausencia del PSOE en la reunión que el presidente convocó para el 28 de diciembre en que un día antes supieron por la prensa que “ignoraba las aportaciones de la oposición”, por lo que decidieron no participar en ese “teatro político” que vincula a la estrategia de “confrontar” con el Ejecutivo central “para tapar sus dificultades”. Defendió la visión constitucional y estatutaria de su partido, plasmada “en la Constitución y en el Estatuto”.
El autogobierno “no es un eslogan”, proclamó, sino “la herramienta que generaciones de canarios han conquistado para gestionar vivienda, empleo, I+D, servicios sociales, sanidad y educación”. Franquis recordó que el Estatuto pasó de 65 a 202 artículos con la reforma en 2018, una ampliación “sustancial” de las competencias. Y reafirmó su compromiso con una Canarias “que ejerza el autogobierno con responsabilidad y ambición”.
Socorro Beato (CC) observa en el hipotético decreto ley del PSOE una “maniobra política calculada para distraer la atención” y Luz Reverón (PP) opinó que lo que pretenden los socialistas es “enmendar su inacción” durante la pasada legislatura.