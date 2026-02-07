Quique Serra tiende un puente entre generaciones

El artista y productor Quique Serra presenta Mueveló, cuyo lanzamiento vio la luz este viernes y está disponible en las principales plataformas digitales. El tema se inscribe en el latin tech house y el house latino, con un groove funky muy definido y una clara vocación de club. Se trata de una producción directa y energética, concebida para la pista de baile y para activar el cuerpo desde el primer compás.
GUIÑOS AL MERENGUE
Mueveló articula su identidad sonora a partir de una base sólida de tech house actual, sobre la que se superponen percusiones afrovenezolanas y elementos de percusión latina más amplia. A esta mezcla se añaden guiños al merengue de los años 90, reinterpretados desde un enfoque contemporáneo. El resultado es un track vibrante y accesible, pensado tanto para la cabina del dj como para el disfrute colectivo en la pista.
Más allá de su enfoque bailable, Mueveló nace para conectar personas a través de la música. La conexión se produce entre generaciones: una invitación a que quienes crecieron con los ritmos latinos y el merengue noventero compartan pista con nuevas generaciones, en un espacio donde la memoria musical y la actualidad electrónica conviven. La canción funciona así como un puente entre épocas, estilos y públicos.
El lanzamiento coincide además con el Carnaval, estrechamente ligado a la calle, la celebración y el movimiento. Esta sincronía refuerza el carácter festivo del tema y su vocación de sonar en clubes, fiestas populares y espacios abiertos, alineándose con el espíritu de comunidad y disfrute que transmite.
Con Mueveló, Quique Serra continúa con una línea sonora propia basada en el house de raíz latina, el groove funky y el protagonismo vocal. La incorporación de elementos afrovenezolanos dialoga con la realidad cultural de Tenerife, donde la influencia venezolana forma parte del tejido social, aportando una capa identitaria que va más allá de lo musical.
Entre los hitos recientes del artista destaca su producción Oye Papi, en su remix de Ray Castellano, que alcanzó el Top 10 de ventas en Traxsource, una de las plataformas internacionales de referencia en música electrónica. Además, Quique Serra tiene confirmada su actuación en el Granca Live Fest el próximo 4 de julio, uno de los festivales más relevantes del Archipiélago.
Paralelamente, dirige y presenta el proyecto radiofónico y digital Electronic Weekend Dance, especializado en música dance actual. En la última temporada, el espacio ha superado los 600 estrenos de demos y promos, incluyendo producciones de artistas internacionales como Don Diablo, James Hype o Tiësto, consolidándose como plataforma clave para la difusión de nuevos lanzamientos dentro de la escena electrónica.