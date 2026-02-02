Micaela Díaz Lima, Reina Infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

“Desde bien lejitos vengo” fue la fantasía que Micaela Díaz Lima lució sobre el escenario, con un diseño de Santi Castro y en representación de Clínicas Dr. Blas García. En la corte de honor la acompañaron Leire Socas Alam, primera dama, con una fantasía diseñada por David Afonso; Sofía Campos Ramos, segunda dama, con un trabajo de Sedomir Rodríguez de la Sierra; Daniela Barrera Padilla, tercera dama, con un diseño de Alexis Santana y Ana Ferrera González, cuarta dama, con un traje confeccionado por Dani Mena.
A las 18:30 horas, Mirabel, protagonista de Encanto, apareció en las pantallas para pedir ayuda a la ‘Casita’. Y se hizo la magia. Se transportó hasta el escenario del Recinto Ferial, donde fue recibida junto a su hermano Antonio para presentar: “Esta es la familia del Carnaval”, un guiño que transformó a los Madrigal en la gran familia carnavalera.
Comenzaron entonces a desfilar murgas, agrupaciones, rondallas y comparsas. Incluso irrumpió Carlos Mas, director de sonido de los concursos, momento que Mirabel aprovechó para bromear con el célebre: “Sh, no se habla de Carlos”, evocando al tío Bruno. Poco después apareció la Abuela Alma para entregar a Mirabel el cetro. Los niños murgueros pidieron explicaciones: “Cuéntanos quiénes son todos estos” y, entre canciones, recordaron que esta es la familia del Carnaval, “fantástica y mágica”. Uno a uno fueron desapareciendo por la puerta central hasta que Mirabel proclamó su misión: “Proteger el cetro hasta la coronación”.
La obertura continuó con dos orugas gigantes, clara referencia a Dos Oruguitas, símbolo en la película de transformación y unión familiar. “Igual que las oruguitas se atreven a volar, Santa Cruz, cuando llega febrero, late al compás de su amado Carnaval”, sonó mientras un grupo de joropo llanero y varios ballets llenaban el escenario de color. El broche llegó con la recreación de la fiesta final de Encanto: la puerta se abrió y todos los protagonistas entonaron “Noche de fiesta, todos vienen a celebrar. Carnaval, te quiero tanto, que siga permaneciendo tu encanto”, antes de que el Recinto estallara en un cielo de mariposas de confeti.
Mirabel, maestra de ceremonias, se encargó de presentar al jurado compuesto por Marco Toledo, productor de cine y teatro, cineasta y docente; Trinidad Pérez Trujillo, jurado popular; Alegría, presentadora, caracterizadora y animadora de eventos infantiles; Aina Arpiz, vestuarista; Eva Trujillo, presentadora de Televisión Canaria; Sergio Branic, productor musical y teatral, presentador y cantante; y Carolina Bethecourt Lorenzo, profesora de Estilismo en Vestuario y Complementos en el Centro Integral de Formación Profesional Las Indias.
Tras la actuación de la comparsa infantil Joroperos, pidió ayuda al público para encontrar a Bruno, que irrumpió entre ratas, guiño a sus inseparables compañeras en Encanto, y una caricatura gigante de él que recorrió el Recinto. En su cara a cara con Mirabel, Bruno confesó haber tenido una visión: conocía a la futura Reina del Carnaval Infantil 2026. “¡Eso es catastrófico!”, exclamó ella. Sin embargo, guardó el secreto y anunció que las candidatas ya estaban listas, dando paso al primer bloque de cuatro aspirantes ante un público entregado.
Después actuaron Yufunk Dance School y La Vica Dance Company, tercer y segundo premio del Concurso Coreográfico. Mirabel y Bruno regresaron para presentar un nuevo trío de candidatas y, en clave de humor, hicieron un guiño a las ambrosías de Tirma antes del último bloque. Y tras el desfile de todas las candidatas sobre el escenario, retirada del jurado para la deliberación, después de haber sido eliminado este año la apertura de líneas telefónicas para el voto popular. Detrás, la comparsa Tropicana infantil.
Sorprende enormemente el gran nivel de todas las fantasías presentadas en esta amena jornada. Para continuar, Bruno se convierte en Ernesto, el villano de la película Coco, para presentar al primer premio de Interpretación de las murguitas: Mamelones. Detrás, el primer premio del Concurso Coreógrafico, Wonder, que cambia su nombre, antes llamados LS Tribu, pero no su esencia, en una coreografía inspirada en Coco que sentencia por qué son los ganadores por cuarto año consecutivo: una exquisita potencia y coordinación.
“¿Sabes que uno de mis sueños era cantar en una orquesta?”, comentó Bruno. “Pues igual en la próxima actuación hay una oportunidad”, respondió Mirabel. Así dieron paso a la orquesta infantil Los Moriscas, que interpretó clásicos como La vida es un carnaval y Marejada, antes de una actuación conjunta de los grupos coreográficos bajo el lema “Carnaval del barrio”.
Mirabel tomó de nuevo la palabra: “El Carnaval es ritmo, alegría y unión, una fiesta que no entiende de fronteras”. Con ese mensaje viajó simbólicamente a México para cantar con Miguel Rivera, protagonista de Coco, quien entonó: “La música es mi lengua y el mundo es mi familia”. El escenario acogió un medley del filme, coronado por la aparición de Camila Dorta, Reina de 2025, interpretando “Recuérdame, Carnaval”.
El homenaje continuó mientras las candidatas comenzaban a desfilar sobre el escenario. “¿Llego a tiempo? ¿Todavía no hay Reina, verdad?”, preguntó Miguel. Con el Recinto Ferial preparado y el público expectante, se procedió a la coronación de la Reina Infantil número 51 y de su corte de honor.