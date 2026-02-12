sociedad

Subidón en la Renta Canaria: el ingreso mínimo sube casi un 30% y así quedan las nuevas cuantías

El Gobierno de Canarias confirma un aumento del 29,75% en la Renta Canaria de Ciudadanía: la ayuda para personas solas sube a 733 euros y alcanza los 1.613 euros para familias
Una noticia que supone un alivio real para miles de familias en las Islas. El Gobierno de Canarias ha confirmado un incremento histórico del 29,75% en la cuantía de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC). Esta medida, impulsada por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, busca garantizar una mejora sustancial en el poder adquisitivo de los hogares con menos recursos.

Según los datos oficiales, cerca de 13.000 hogares en el archipiélago ya se están beneficiando de este refuerzo presupuestario. El objetivo es claro: proteger a las unidades de convivencia frente a la inflación y asegurar unos mínimos dignos de subsistencia.

¿Cuánto se cobra ahora? Las nuevas cifras

El aumento no es simbólico, sino que se traduce en cantidades tangibles que ya están llegando a los beneficiarios. Dependiendo de la composición del hogar, las cuantías quedan fijadas de la siguiente manera:

  • Personas solas: Un adulto que anteriormente percibía 565,37 euros mensuales pasa a ingresar 733,60 euros.
  • Unidades monoparentales: El incremento también alcanza el 29,75%, reforzando la protección en hogares con menores a cargo.
  • Familias de gran tamaño: En las unidades de convivencia con más miembros, la ayuda puede llegar hasta los 1.613,92 euros mensuales.

Renta Canaria “un esfuerzo presupuestario importante”

Desde la Consejería de Bienestar Social han calificado esta subida como un “importante esfuerzo presupuestario” necesario para paliar las situaciones de vulnerabilidad en Canarias. Este ajuste, que se aplica de manera progresiva, sitúa la prestación canaria en niveles de cobertura muy superiores a los registros anteriores.

Para las familias con hijos a cargo, especialmente en el caso de madres o padres solos, este incremento supone un balón de oxígeno fundamental para cubrir necesidades básicas como alimentación, suministros y vivienda.

BeneficiarioCuantía Anterior (2023)Cuantía Actual (2026)
Persona sola565,37 €733,60 €
Familias (Máximo)1.613,92 €
Incremento %+ 29,75%
