Rescate de urgencia en el Puerto de la Cruz: cae a un barranco desde varios metros de altura

Los servicios de emergencia han intervenido de urgencia esta mañana en el Puerto de la Cruz. Un hombre de 63 años ha tenido que ser rescatado tras sufrir una caída desde varios metros de altura en un barranco ubicado en la calle Guillermo Rahn, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El incidente tuvo lugar alrededor de las 11:06 horas. En ese momento, la sala operativa recibió una alerta avisando de que una persona se había precipitado al barranco de Martiánez. De inmediato, el Cecoes activó un amplio dispositivo de seguridad y emergencias.
Así fue el rescate en el Puerto de la Cruz
Debido a la dificultad del terreno, fueron necesarios efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, quienes lograron acceder hasta el afectado, rescatarlo y trasladarlo de forma segura hasta la zona donde esperaba la ambulancia.
Una vez a salvo, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al herido en el lugar. Tras ser estabilizado, el hombre fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue, donde ha quedado ingresado para ser tratado de las lesiones sufridas tras el fuerte impacto.
En el dispositivo también colaboraron agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, que se encargaron de asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes.