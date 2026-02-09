El milagro de Susan en Tenerife: hallada con vida en un barranco tras 30 horas desaparecida

Final feliz para una búsqueda que mantuvo en vilo a los servicios de emergencia en la isla. Susan Hornby, una turista británica de 76 años, ha sido encontrada con vida tras permanecer desaparecida durante más de 30 horas en una de las zonas más escarpadas de Canarias.
La mujer, que se encontraba de vacaciones junto a su marido, salió a disfrutar de un paseo en solitario por el Parque Rural de Anaga, concretamente en las inmediaciones de la playa de Benijo. Lo que debía ser una ruta rutinaria de tres horas se convirtió en una lucha por la supervivencia cuando la septuagenaria se sintió indispuesta y terminó cayendo por un barranco.
Una búsqueda contrarreloj en Anaga
La alarma saltó cuando Hornby no regresó a su alojamiento ni respondió a los mensajes de sus familiares. La situación se complicó debido a un factor tecnológico determinante: la jubilada no tenía activada la función “Buscar mi iPhone”, lo que impidió a las autoridades rastrear su señal GPS de forma inmediata.
Tras una angustiosa espera, los equipos de emergencia localizaron a la mujer en un estado de deshidratación, pero consciente. Dada la difícil orografía del terreno, el helicóptero del GES tuvo que intervenir para evacuarla de urgencia hacia un centro hospitalario, donde ya recibe atención médica especializada.
El mensaje de la familia: “Activad el GPS”
Louise Bakewell, amiga cercana de la familia, fue la encargada de confirmar la noticia del hallazgo. “La encontraron en un barranco y la han trasladado en helicóptero al hospital. Mi fe en la humanidad se ha recuperado por completo”, afirmó emocionada, agradeciendo el despliegue del rescate en Tenerife.
Bakewell también quiso lanzar una advertencia a otros excursionistas y familiares de turistas: “Por favor, decid a vuestros amigos que activen siempre la geolocalización. Es una cuestión de seguridad vital“. La barrera del idioma fue, en los primeros instantes, otro de los obstáculos que la familia tuvo que sortear para coordinarse con la policía.
Un entorno espectacular pero exigente
El Parque Rural de Anaga es conocido por su belleza volcánica, pero su terreno puede ser traicionero para quienes se aventuran en solitario. Este incidente recuerda la importancia de la planificación en el senderismo y el uso de herramientas tecnológicas que faciliten el rastreo en caso de accidente.