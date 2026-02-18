Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, sobre una posible erupción en el Teide: “Estamos más preparados que nunca”

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha proclamado este miércoles que la isla está “más preparada que nunca” ante una eventual erupción del Teide, tanto por la monitorización continua de la actividad volcánica como por la labor de coordinación con los ayuntamientos.
En vísperas de una nueva reunión del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Dávila ha recalcado la coincidencia de los científicos en que “los cambios de comportamiento de la actividad sísmica” desde el pasado 7 de febrero no son precursores de una erupción a corto ni medio plazo.
El Teide, el volcán “más vigilado del mundo”
Ha insistido en la idea de que El Teide es “el volcán más vigilado del mundo” y en que hay desplegada en la isla una red instrumental que permite conocer todo movimiento bajo tierra, incluidos los gravímetros cuánticos recientemente adquiridos por el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), que permitirán conocer intrusiones de magma si los hubiera.
Dávila ha recalcado que “la hipótesis más probable” tras el aumento de la sismicidad de los últimos días es que esté relacionada con un proceso de presurización del sistema hidrotermal vinculado a la inyección de gases, no de magma, y también ha subrayado que este es “un comportamiento distinto” a lo observado previamente a las erupciones en El Hierro y La Palma.
En cualquier caso, ha proseguido la presidenta del Cabildo de Tenerife, El Teide está “constantemente vigilado” y desde el primer enjambre sísmico de 2016 la isla es objeto de “una mayor atención por parte de los científicos”.
En paralelo, ha apuntado Rosa Dávila, continúan las reuniones con los ayuntamientos para actualizar los planes de emergencia y de autoprotección municipales y ya son 17 los que se han cubierto en la ronda de contactos que en los próximos días se extenderá a Guía de Isora y Santiago del Teide.
Precisamente los dos municipios donde se desarrollarán, previsiblemente entre octubre y noviembre próximos, sendos simulacros de erupción.
A diferencia del simulacro desarrollado el pasado septiembre en Garachico, no habrá un despliegue similar en cuanto a efectivos, sino que los ejercicios se centrarán más en la concienciación de la población sobre qué hacer ante una erupción volcánica.
En concreto, se llevarán a cabo ejercicios de evacuación y autoprotección, y de acudir a los puntos de encuentro habilitados al efecto.
De lo que se trata, en definitiva, es de “tener la isla lo mejor preparada. En este momento está más preparada que nunca”, ha proclamado Rosa Dávila, quien ha añadido que existe “la capacidad de poder observar cualquier movimiento a través del instrumental”.
Dávila ha recalcado por último la importancia de informarse a través de las fuentes oficiales y “evitar la propagación de bulos”, y ha ratificado la voluntad de administraciones e instituciones científicas de seguir informando, como hasta ahora, “de manera rigurosa y transparente”.