El Teide no descansa: el último enjambre sísmico en Las Cañadas fue mucho más potente de lo anunciado

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha actualizado los datos del reciente episodio sísmico en la zona oeste de Las Cañadas del Teide, arrojando una cifra mucho más preocupante de lo que se estimó inicialmente. Tras una revisión exhaustiva de los registros, los científicos confirman que el enjambre superó los 1.400 terremotos, prácticamente el doble de los 755 contabilizados en un primer momento.
Este fenómeno, registrado entre la tarde del lunes y la mañana del martes, se consolida como uno de los más intensos de los últimos tiempos en la cumbre de Tenerife.
Actividad incesante bajo el Teide
Fuentes del organismo científico han confirmado a la agencia EFE que, aunque el grueso del enjambre ya ha pasado, la actividad sísmica persiste en la zona. Durante las últimas horas se han seguido detectando señales aisladas, lo que mantiene a los expertos en vigilancia constante sobre la evolución del sistema volcánico.
Este evento supone el octavo enjambre sísmico registrado en esta área específica desde el año 2016. La repetición de estos episodios en una ubicación tan localizada (a entre 7 y 8 kilómetros de profundidad) es objeto de estudio prioritario para los vulcanólogos.
¿Por qué se duplicó la cifra de sismos?
La diferencia entre el conteo inicial y el definitivo reside en la naturaleza de los eventos. Se trata de eventos híbridos con señales muy débiles que, en tiempo real, son difíciles de filtrar. “Muchos presentan registros que dificultan su identificación inmediata”, explican desde el IGN.
La revisión manual y el uso de algoritmos avanzados han permitido rescatar cientos de microseísmos que habían pasado desapercibidos, confirmando que la energía liberada bajo Las Cañadas fue mayor de la prevista.
Cronología de la sismicidad en Las Cañadas
La zona oeste del Teide ha sido el epicentro de una actividad recurrente en la última década. El IGN recuerda que se han registrado episodios similares en fechas clave:
- Octubre de 2016 y junio de 2019.
- Junio y julio de 2022.
- Noviembre y agosto de años recientes.
- El último gran precedente tuvo lugar el pasado 12 de febrero.
Pese a lo espectacular de la cifra (1.400 temblores en apenas 14 horas), los científicos mantienen la calma y recuerdan que estos enjambres son procesos habituales en sistemas volcánicos activos como el de Tenerife, aunque la monitorización sigue siendo de “minuto a minuto”.
Comparativa del Enjambre Sísmico en Las Cañadas
|Concepto
|Estimación Inicial (IGN)
|Cifra Definitiva Revisada
|Incremento
|Número de Terremotos
|755 sismos
|1.400+ sismos
|+85%
|Duración del Pico
|14 horas
|14 horas
|Sin cambios
|Tipo de Eventos
|Híbridos
|Híbridos de baja señal
|Alta densidad
|Profundidad
|7 – 8 kilómetros
|7 – 8 kilómetros
|Estable