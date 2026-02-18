Santa Cruz entierra hoy a su Sardina carnavalera

El Carnaval en la calle de Santa Cruz de Tenerife alcanza hoy su ecuador con la celebración del Entierro de la Sardina. La noche multitudinaria del Lunes de Carnaval, que congregó hasta la madrugada a decenas de miles de personas en el cuadrilátero, y el Coso Apoteosis de ayer dan paso hoy al acto más desenfadado de las fiestas chicharreras.
La cita con la sardina está fijada a las 22.00 horas, y el punto de encuentro es la calle Juan Pablo II. Desde allí partirá el cortejo por el itinerario habitual: plaza de Weyler y calles Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás y La Marina, para culminar en la plaza de España. Muy cerca, en la avenida Marítima, se llevará a cabo la tradicional quema de la sardina.
El acto contará con la participación de los cantantes Pepe Benavente, el Morocho y Jhonny Maquinaria, dentro de una celebración caracterizada por la espontaneidad y el desorden de la comitiva. En el escenario de la plaza del Príncipe actuarán, desde las 23.00 y hasta las 03.00 horas, la Maquinaria Band y la Orquesta Saoco.
La celebración del Entierro de la Sardina motivará prohibiciones de estacionamiento y el corte de tráfico rodado por las calles por las que transcurrirá la comitiva. Así, desde las 18.00 horas estará vigente la prohibición de estacionamiento en las calles Juan Pablo II, en el tramo comprendido entre la calle Benavides y plaza Weyler, igual que en Méndez Núñez, desde Weyler hasta El Pilar, y en esta última, en toda su extensión.
Respecto a los cortes de tráfico, la Policía Local procederá a ellos a partir de las 20.30 horas, en el primer tramo del recorrido, afectando a las calles Juan Pablo II, desde Álvarez de Lugo y Pérez de Rozas; Jesús y María con Rambla Pulido. Desde las 21.30 horas también se impedirá la circulación por la confluencia de las calles 25 de Julio con Pérez de Rozas y con Robayna, además de Méndez Núñez y El Pilar.
Todas estas modificaciones serán señalizadas convenientemente y a las personas que dispongan de garajes en la zona, y tengan la autorización pertinente, los agentes de la Policía Local tratarán de facilitarles el acceso en condiciones de seguridad.