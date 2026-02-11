Sedomir Rodríguez de la Sierra, diseñador: “DIARIO DE AVISOS y Dormitorum me han dado libertad total para elaborar mi fantasía”

Sedomir Rodríguez de La Sierra es el artífice de la fantasía Sueños de Cristal, el traje con el que Ceci Wallace en la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, desfilará en esta noche tan especial. La candidata de DIARIO DE AVISOS y Dormitorum saldrá al escenario en sexto lugar -su número de la suerte- con la firma de este realejero diseñador de moda; un artista que comenzó elaborando fantasías para el Carnaval capitalino de manera instintiva y que en 22 años ha vivido días muy dulces, consiguiendo el cetro en las ediciones de 2019 y 2020 y una larga lista de Damas de Honor. Su infancia entre lentejuelas, máquinas de coser y telas le hicieron aficionado a la fiesta de febrero y al mundo de la moda desde que tiene memoria y, aunque en su momento anunció su retirada carnavalera, nunca se marchó y ha presentado candidatas incluso en Las Palmas de Gran Canaria. En una visita al Recinto Ferial en las horas previas a la Gala, le encontramos junto a todo su equipo, haciendo piña para llegar a tiempo con cada detalle en su sitio.
-¿Qué nos puedes contar de ‘Sueños de Cristal’?
“Sueños de Cristal quiere reflejar la historia de Cecilia o de cualquier persona que pueda sentirse identificada o identificado con ella. Con este diseño, queremos transmitir que los estereotipos ya no pueden impedir que hagas lo que tú quieras en la vida, con tus sueños. Que la sociedad ha despertado y que nadie es quién para juzgarte por tu físico, tu forma de ser o de pensar ni para decidir los espacios en los que te mueves y participas. Esta fantasía quiere abrir una puerta a esa reflexión en el terreno del Carnaval; que no hace falta cumplir con unos cánones, sino tener ilusión ganar y actitud de candidata”.
-¿Ceci tiene actitud de candidata?
“¡Al mil por cien! Ella tiene actitud, y eso se ve en cómo se mueve y en cómo lo vive. En su alegría y su cercanía. Aunque Ceci fue una sugerencia de DIARIO DE AVISOS y Dormitorum, trabajé con ella muy bien desde el principio porque ya nos conocíamos de antes y tenemos buen feeling que para mí es fundamental. Cuando elijo a una candidata, la elijo por lo que veo en su actitud y movimientos; al margen de su físico o de su altura. Priscila, por ejemplo, que fue reina en 2019, es una chica espectacular, pero no es alta; no es la típica modelo; para mí es más importante que la candidata tenga esa vibra de Reina de por sí.”
-¿Cómo te has sentido ayudándola a cumplir su sueño?
“Ha sido maravilloso para todos, tanto para el equipo, como para mí y sé que para ella también… parece que quiero quedar bien, pero es que ha sido especial. Al principio cuando empezamos a trabajar, no tenía claro que el camino iba a ser tan bonito y colaborativo; se ha implicado de verdad. ¡Y lo mejor de todo es que todavía no nos hemos enfadado, que es algo que suele pasar en el camino!”, apunta con una sonrisa.
-También la hemos visto a través de redes sociales colaborando en el proceso de taller
“Sí, ha colaborado muchísimo, se ha desplazado las veces que ha hecho falta al norte y todos los fines de semana ha estado con nosotros, pistola de silicona en mano, pegando piedra. Decía esto no es lo mío pero yo lo hago igual.”
-Háblame de tu equipo, el equipo Sedomir Carnaval.
“Va a sonar a tópico, pero el equipo es una familia. Sin ellos, este proceso no tendría vida. Ellos me permiten estar tranquilo, ya que sé que puedo confiar al cien por cien en esas quince personas; cada una con su labor, sus tareas y su forma de hacer las cosas y aportar cada uno algo distinto dentro del plan de trabajo. Estoy muy orgulloso de ellos y me emociono solo de decirlo”.
-¿Cómo se plasma algo inmaterial, el mensaje de igualdad de tu candidata, en el diseño de una fantasía?
“Puede parecer difícil, pero conocemos a Ceci y eso lo ha hecho sencillo. Hemos llevado contenido de su discurso a elementos de la realidad, siempre desde el mundo icónico. Al final, entre puntadas, materiales e ideas hemos llegado a lo que veremos mañana sobre el escenario del Recinto Ferial”.
-Ya hemos visto coronar a muchas reinas bajo tu firma y podemos distinguir algunos elementos, pero según tú; ¿qué elementos son imprescindibles en una fantasía?
“En el mundillo me llaman Sedomir Rodríguez de la Piedra, a lo mejor esto te da una pista – se ríe- las piedras, las cuentas son mis elementos imprescindibles. Me gusta el cristal, me gusta el brillo y esos materiales bajo el marco de un trabajo muy artesanal, con la mayor parte de procesos hechos a mano, esos son mis sellos, diría yo. Pero este año, por ejemplo, la fantasía tendrá algo distinto a todo lo que había hecho antes. He salido un poco de mi zona de confort y espero que funcione y que guste”.
-Sabemos que te gusta crear un espectáculo completo, que no solo sea una candidata dentro del traje, sino que le acompañe el baile, la forma y la música. ¿Cómo desarrollas esas ideas?
“Me gusta que el momento en el que sale mi candidata cuente una historia. Y esa historia no se sostiene solo en el traje, sino también, por ejemplo, en la música. Intento que la música que acompaña a la candidata sea la adecuada no solo por cómo suena, sino por que lo que dice le dé sentido al traje. En años anteriores hemos contado con versiones de canciones originales con cantantes como Anaé. Este año a Ceci y Sueños de Cristal – ya lo puedo decir- también se le ha grabado una canción especial, grabada por una actriz de musicales que viene desde Madrid.”
-En la gala infantil también pudimos ver a tu candidata desfilando con una versión.
“Así es. Para Sofía Campos Ramos, que quedó segunda dama de honor, grabamos una versión infantil del éxito Burbujas de amor -nombre también de la fantasía- de Juan Luis Guerra 4.40, con una letra adaptada. Como cantante escogimos a Aura Reyes, que es una joven promesa canaria en el mundo de la música. El tema posteriormente se ha viralizado en redes sociales; eso significa que ha gustado, que ha aportado al momento y más allá”.
-¿El trabajo no está completo sin esos detalles?
“Para mí y mi equipo, no. La música y la coreografía son importantes y no concibo el trabajo como terminado si los dejamos en el aire. Es un todo y debe funcionar como tal”.
–¿Cómo valoras tu paso por la Gala infantil?
“Para la Gala infantil solo he presentado cuatro trajes a lo largo de mi carrera como diseñador. En esas cuatro ocasiones, he tenido una reina, una segunda dama, la candidata del año pasado, que se fue en blanco, y Sofía este año, que quedó segunda dama. Me presento a otras Galas porque me gusta y siento el Carnaval muy cerca, pero tengo claro que mis retos están en la Gala adulta”.
-Cuéntame cómo fue tu primera experiencia diseñando trajes.
“Mi primera candidata en Santa Cruz la presenté en el año 2004, cuando aún se hacía el Carnaval en la Plaza de España. Antes de eso, nunca había pisado un taller de diseñador, ¡ni siquiera había visto un traje en persona! Me plantearon hacer un traje, empecé a imaginar cómo se haría y aquella primera fantasía salió por la puerta del escenario, con sus respectivos fallos al ser el primero, pero bastante bien resuelto.”
-¿Qué esperas de la Gala de esta noche?
“Después de un camino tan largo, lo que espero es que salga todo bien, que no haya incidentes. Que tanto Ceci como la fantasía salgan por esa puerta, que haga lo ensayado, que ella vaya cómoda y no le estorbe nada. Y que no tengamos sustos con la fantasía, que algún año ha tocado. Sobre la Gala en sí, espero que sea una noche maravillosa, digna de ser el colofón final para este escenario”.
-¿Qué ha significado para ti el apoyo de DIARIO DE AVISOS y Dormitorum?
“Siempre he tenido suerte con laos patrocinadores; pero este año con DIARIO DE AVISOS y Dormitorum lo que destaco es que me han dejado trabajar. Es muy importante para mí que como diseñador no me impongan un color o una forma de abordar el proceso; simplemente han puesto su patrocinio y su confianza sobre nosotros. Para un artista, la libertad es lo mejor que puede haber, porque con ella puedes desarrollar todo tu potencial creativo. Estoy muy agradecido por esa confianza y carta blanca a mi creatividad”.