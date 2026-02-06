Cecilia Esther Díaz, candidata de DIARIO DE AVISOS y Dormitorum: “Ser reina del Carnaval sería cumplir el sueño que tuve junto a mi madre”

Cecilia Esther Díaz Hernández es más conocida en redes sociales como Ceci Wallace. La candidata de DIARIO DE AVISOS Y Dormitorum lucirá una fantasía llamada Sueños de Cristal que, asegura, refleja su propia historia personal. Una forma de pensar, comunicar y vivir que lleva por bandera el discurso de que todas las mujeres son valiosas, independientemente de su tipo de cuerpo.
Su diseñador, Sedomir Rodríguez de La Sierra, acogió con muchísimo entusiasmo la noticia de que Ceci iba a ser quien luciera la fantasía de su equipo en esta edición de la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que se celebra el próximo miércoles, 11 de febrero, y verá cumplir el sueño de Cecilia y de su madre, que se plantaban delante de la televisión para preparar sus disfraces mientras veían desfilar a las candidatas.
– ¿Qué te llevó a ser candidata a reina del Carnaval?
“Ser candidata a reina supone para mí toda una sorpresa. En mi cabeza, nunca fue una posibilidad, ya que pensaba que mujeres como yo no eran consideradas en estos espacios. Aunque no soy fan de los concursos de belleza, sí que había tenido siempre la ilusión de presentarme, porque lo que se juzga no es el físico de la aspirante; sino su fantasía y la alegría con la que seas capaz de llevarla. Para mí, ser candidata representa muchísimo más que la ilusión y la alegría de un animal carnavalero como soy: significa romper moldes, abrir puertas, emocionar y cumplir un sueño que sí está al alcance de todos los canarios”.
– ¿Cómo te preparas cada día desde que supiste que ibas a ser candidata?
“El proceso de preparación es mucho mayor y más demandante de lo que esperaba. Yo no soy alguien que haya vivido el Carnaval desde dentro, no he estado en una agrupación y hay un montón de artistas en este mundillo que me tienen gratamente sorprendida por el impulso y la energía que invierten. En cuanto a mí, he tenido que bloquear varios meses de trabajo como autónoma para emprender este camino como se merece; además, llevo desde agosto entrenando casi a diario y muy duro con mi entrenador personal, Aday Rodríguez.
– Cuéntame tres cualidades de tu diseñador, Sedomir Rodríguez de la Sierra.
“Sedomir es talento creativo en estado puro y está rodeado de un equipo increíble, lleno de arte y gente a la que no le importa echar las horas que sean necesarias para que todo salga perfecto. Su manera de ver el Carnaval y vivirlo con tanta intensidad ha sido uno de mis descubrimientos”.
– ¿Cómo describirías, sin desvelar nada, tu fantasía?
“Sueños de Cristal habla de mí. Es mi historia. Y esto que afirmo podrá verse con claridad cuando se desvele la fantasía en la gala, de la que, además, he podido participar en estas últimas semanas, ayudando a terminar detalles, pegar, cortar… está siendo toda una experiencia.”
– ¿Carnaval de calle o de grupos?
“¡El Carnaval en la calle es mi fiesta favorita del año! La he disfrutado siempre al máximo. Aunque tengo que decir que, desde hace algunos años, los grupos, en concreto las murgas, me han llamado para participar con ellas y he conocido también a gente en comparsas y rondallas que me hacen apreciar mucho el trabajo y el arte que hay detrás”.
– ¿Qué le aportarías a Santa Cruz de Tenerife si fueras reina del Carnaval?
“La verdad es que siento que ya gané solo con la oportunidad de participar. Puede sonar a tópico, pero así es. Si llega el momento en el que me eligen reina, me gusta pensar que me recordarán por ser la primera mujer no normativa que lo consiguió. Y no hablo solo de ser talla grande, sino por mi edad. Tengo 41 años y no me avergüenzo de decirlo, parece que tener un cuerpo no normativo cierra puertas y si, además, pasas cierta edad, resulta más difícil. Quiero demostrar que se puede disfrutar de cualquier experiencia que ilusione a toda persona sea como sea y en cualquier momento de su vida”.