Ceci Wallace: “Me gusta pensar que represento a las mujeres a las que un día les dijeron que sus metas eran imposibles”

Hablar con Ceci Wallace es garantizarte un momento de mucha alegría, desparpajo y naturalidad a raudales. La candidata de Dormitorum y DIARIO DE AVISOS brilla especialmente mientras afronta los momentos que preceden a la Gala de la Reina del Carnaval 2026, y vive una etapa de oro que se transmite en su energía. Cada gesto, cada anécdota y cada expresión de entusiasmo la delatan: el próximo 11 de febrero quedará marcado para siempre en su historia de vida, ya que será el día en el que cumplirá esos Sueños de cristal -el título de su fantasía- de la mano del diseñador Sedomir Rodríguez de la Sierra y su equipo.
-Vamos a viajar unos años atrás. Eres una niña y estás en tu casa, enciendes la tele y dan la gala de la Reina del Carnaval. ¿Qué hace la pequeña Ceci?
“Mi madre y yo ya llevaríamos un rato preparadas para verla juntas y, comentarla y emocionarnos con cada candidata y fantasía mientras terminamos de coser los disfraces para salir a la calle ese año.”
-Ahora es 2025, te suena el teléfono y es de Dormitorum y DIARIO DE AVISOS; te dicen que quieren que seas su candidata. ¿Qué hace Ceci?
“Esta historia es maravillosa. Cuando me llamaron dije que sí, sin más. Sin pensar nada, sin pararme a valorar lo que significa esto. En ese momento no se me pasó siquiera por la cabeza decir que no; no pregunté qué implicaciones tenía ser candidata. Simplemente algo en mí sintió que era un sí rotundo. El equipo de Dormitorum compartió mi felicidad, y enseguida mi siguiente pregunta fue que si ya lo habían hablado con Sedomir, mi diseñador, ¡porque lo único que me preocupaba era lo que pudiese pensar él! Al acabar la llamada fui corriendo a la cocina a decírselo a Borja, mi marido, y alucinó; ninguno nos esperábamos algo así, y sentir que tengo todo su apoyo también en esto es maravilloso. Me dejaron unos días para valorarlo, pero cada día que pasaba yo solo tenía más y más claro que sí quería seguir adelante con esto.”
-¿Qué significa para ti ser candidata a Reina del Carnaval?
“Hasta que empecé a vivir esta experiencia no sabía que significaría tanto. Para mí nunca fue una posibilidad ni un sueño porque yo pensaba que las chicas como yo no podían presentarse a esas cosas. Los certámenes de belleza no son mi estilo, pero la Reina del Carnaval es otra cosa, porque lo que se juzga no es la belleza de la chica ni su cuerpo; es la fantasía y la alegría con la que la lleve la candidata. Si algo tiene nuestro carnaval es que es diverso, solo tienes que ver una comparsa para encontrar todo tipo de cuerpos y todos bailan y lucen exactamente igual de increíbles. Sin embargo, hasta Ana Benavides, en 2020, nunca se había visto una candidata con un cuerpo curvy. Ya es hora de seguir rompiendo estereotipos, en el carnaval y fuera de él. Todas las mujeres somos preciosas y merecemos representar a nuestro pueblo, tengamos el cuerpo que tengamos; por eso para mí ser candidata representa muchísimo más que la ilusión y la alegría de un animal carnavalero como soy: significa romper moldes, abrir puertas, emocionar y cumplir un sueño que sí está al alcance de todos los canarios.”
-Ceci Wallace, ¿es carnavalera de calle o de grupos?
“He sido carnavalera de calle 100%. El carnaval es mi fiesta favorita ¡y la he disfrutado siempre al máximo! En cuanto a los grupos, desde hace unos años he participado con algunas murgas y conocido a gente de comparsas y rondallas, he aprendido a apreciar mucho más el trabajo y el arte que hay detrás, que es impresionante, y me está gustando el mundillo. Como todo, tiene sus contras, pero también hay muchos valores que me encantan”
-¿Cómo es trabajar con el equipo de Sedomir?
“Es impresionante. No solo por el talento creativo del diseñador, que siempre ha sido uno de mis favoritos, ¡le conozco desde hace muchos años! Lo que he visto desde dentro me tiene con la boca abierta: un montón de personas que por amor al carnaval están día y noche dedicados a hacer mi traje, quemándose las manos con la silicona, sufriendo por cada inconveniente, haciendo que todo quede absolutamente perfecto, y con un cariño y buen humor a pesar de estar ahí miles de horas… me emociono pensando en ellos; estoy súper agradecida. Mi maquillador y peluquero, Moi Rodríguez, que me tiene alucinando con su talento desde que le conocí; Dani Linares, el mejor preparador que pueda soñar, que está ahí luchando conmigo para que salga todo perfecto encima del escenario y además se encarga de que no me falten fotos y vídeos en cada evento… Me siento como una princesa a la que están cuidando todo el tiempo de forma exquisita y me llenan el corazón. También tengo el apoyo de las anteriores candidatas de Sedomir, Laura y Priscila, unas chicas increíbles que aconsejan y también están trabajando en mi fantasía. No tengo palabras suficientes para agradecerles lo que están haciendo por mí. ¡Son todos espectaculares, un equipazo!”
-¿Qué puedes aportarle a la fantasía de Sedomir que no estaría ahí si la candidata fuese otra?
“La fantasía está inspirada en mí, es mi historia; el mensaje que llevo tantos años divulgando en mis redes y que llega a tanta gente, y estoy segura de que cuando la vean entenderán todo y se emocionarán conmigo.”
-¿El proceso de preparación es como te lo imaginabas?
“Definitivamente no. Es mucho mayor y más demandante de lo que creía, sobre todo si no estás acostumbrada a vivir el carnaval desde dentro. Hay un montón de aristas en este mundillo que yo ignoraba por completo. Quizá por eso estoy disfrutándolo todo tanto: con 41 años me siento una niña que está viviendo todo por primera vez, asombrada, con los ojos bien abiertos, con la ilusión de tanta novedad y con tantas ganas de seguir aprendiendo y viviendo este sueño.”
-Ser candidata también tiene sus sacrificios
“Llevo desde agosto entrenando casi a diario y muy duro con mi entrenador personal, Aday Rodríguez, otra persona fantástica que me ha dado esta experiencia y que me ha hecho reconciliarme con el deporte. Me está enseñando trabajo duro, disciplina y compromiso, y eso me lo quedo para siempre. Por otro lado, he tenido que bloquear casi dos meses de mi trabajo como autónoma para poder dedicarme a esto 100% y cumplir con todos mis compromisos, lo que me ha hecho tener que renunciar a algunos proyectos para los que me han llamado, pero tengo clarísimo que va a valer la pena.”
-Una anécdota que haya ocurrido en tu camino de preparación para la Gala.
“El día que me confirmaron que sería candidata fue un día de película, que a veces me cuesta creer que fuese real. Resulta que en esas fechas yo me fui de viaje sola, y ese día estaba disfrutando con mi libro y casi en silencio total en una pequeña playa de Positano, al sur de Italia, muy idílico. En ese momento, recibí la llamada donde me confirmaron que sería candidata. Empecé a llorar de emoción y corrí a escribir por WhatsApp a mis mejores amigas, porque hasta ese momento no se lo había querido decir a nadie. Fue un día precioso que jamás olvidaré, porque aunque estaba sola, me sentí más arropada que nunca.
-Hace poco desfilaste con moda de baño con una marca canaria. ¿En qué se diferencia la experiencia?
“¡Fue una experiencia maravillosa! Nunca había hecho algo así, y encima en una pasarela tan importante como Moda Cálida, con el sello Maldito Sweet. En el mundo de la moda queda mucho camino aún por recorrer en cuanto a diversidad y cuesta encontrar marcas de calidad que hagan tallas grandes, así que cuando me propuso desfilar con ella le dije que sí y que la apoyaría 100%. No sentí nervios en ningún momento, más que de emoción y tuve clarísimo que yo ahí estaba para divertirme y representar los cuerpos como el mío. Fue una experiencia inolvidable sin duda y como mucha gente me dijo, la antesala de lo que se viene el día 11 de febrero.”
-¿Qué sentiste la primera vez que viste tu fantasía?
“Jamás olvidaré ese momento. Lloré, lloré como una niña pequeña, y eso que solo vi la estructura y algún detalle. No me podía creer lo que estaba viendo y que eso fuese para mí. Nunca podré agradecer lo suficiente a Sedomir y su equipo. Y una anécdota: tenemos mi reacción en vídeo y pude subirla a Instagram; quería trasladar esa emoción que sentí a toda mi comunidad y que lo vivieran conmigo.”
-¿Has estado implicada en el proceso de taller?
“No tanto como me gustaría, pero alguna cosita he pegado. Me confieso muy torpe con las manualidades, pero quedan muchos días aún y espero poder ayudarles aún más porque el proceso es precioso. No me quiero perder nada.”
-¿Has tomado alguna decisión artística sobre tu concurso. Ya sea el traje, el desfile o algún detalle?
“Todo eso lo he dejado en manos de los que saben, que son ellos, y estoy totalmente enamorada con cada uno de los elementos de la fantasía; aunque siempre me piden mi opinión. Estamos alineados en cuanto a gustos y estilo. ¡No cambiaría nada!
-¿Cómo viviste la Gala Inaugural?
“¡Fue lo más! Nos empezamos a preparar muy temprano y fue divertidísimo porque todo con este equipo es pura diversión mezclada con profesionalidad, ¡para mí el combo perfecto! Ver a todo el mundo tan emocionado y nervioso… es muy especial formar parte de todo esto. No paro de pensar en mi madre y lo que le hubiese encantado estar en cada parte de este proceso, ella era súper carnavalera y estaría emocionadísima conmigo, pero sé que desde donde esté me está siguiendo y está orgullosa de lo que está viviendo su hija”.
-¿Qué experiencias que ya has vivido como candidata crees que de otra manera no hubieran llegado?
“Conocer este mundo desde dentro, ver cómo es el proceso tan costoso y gratificante de elaborar una fantasía como Sueños de Cristal, todo el proceso de preparación ya no solo física, sino del espectáculo en sí. También me gusta la novelería de acompañar al resto de grupos: ir a la final de Murgas y al concurso de comparsas, ¡nunca he ido y estoy deseándolo! Pero sobre todo la cantidad de personas maravillosas que estoy conociendo por el camino, que igual de otra forma no las hubiese conocido, incluido a mis diez compañeras, las otras candidatas, que están siendo las chicas más increíbles del mundo, simpáticas, talentosas y lindísimas, en todos los sentidos.”
–¿Cómo es para ti vivir esta experiencia de la mano de Dormitorum y DIARIO DE AVISOS?
“Me siento una absoluta privilegiada. Mis patrocinadores me han dado la experiencia de mi vida y me han tratado como una Reina desde el primer momento. Con Dormitorum ya hace años que mantenía una relación profesional que me ha traído muchas alegrías; es un lujo trabajar con una empresa con la que comparto tantos valores. En cuanto a DIARIO DE AVISOS, les estoy conociendo en este proceso y me han arropado como una más desde el primer día. Es un lujo y les agradezco muchísimo que me estén dando voz para que más gente me conozca y conozcan mi mensaje de igualdad y empoderamiento. Detrás de estas dos grandes empresas consolidadas y canarias hay un equipo de personas impresionante, profesionales y sobre todo con una calidad humana gigantesca.”
-Si eres, finalmente, la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, ¿qué harás para que te recuerden?
“Puede sonar a tópico, pero necesito decir que siento que ya gané únicamente por tener la oportunidad de subirme al escenario. Si anuncian mi nombre, me gustaría que me recordaran siempre por ser la primera Reina del Carnaval no normativa, no solo por ser talla grande sino también por mi edad, tengo 41 años y los llevo con mucho orgullo. Todo eso es parte de mi identidad y de la de muchísimas personas a las que tener un cuerpo no normativo les ha cerrado puertas y les ha hecho sentirse inferiores. También me gusta pensar que represento a las que piensan que ya se les pasó el arroz para vivir ciertas experiencias. Aquí estoy yo para demostrarles que eso no es así, que somos muchísimo más que una talla, que cumplir años es un privilegio y que tenemos que intentar conseguir todos los sueños que nos propongamos. La vida está para vivirla al máximo y encontrar la felicidad en cada cosa que hagas, y quiero que ese mensaje se contagie al mundo entero. ¡Ojalá lo consiga!”.
Una ‘infuencer’ con discurso que ayuda a todas las mujeres
Cecilia Esther Díaz Hernández, conocida artísticamente y en redes sociales como Ceci Wallace, procede del barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. Su discurso en defensa de las mujeres con cuerpos no normativos emociona, cala y ha ayudado a visibilizar y transformar en empoderamiento discursos de otras épocas. Aunque estudió Relaciones Laborales, su pasión siempre ha sido el maquillaje, así que un día se animó a compartir sus trabajos a través de tutoriales. Poco a poco fue convirtiéndose en influencer de moda y estilo de vida y hoy en día se siente una privilegiada por poder vivir de las redes; un trabajo que la hace “inmensamente feliz” y le ha abierto puertas y oportunidades que confiesa que jamás pensó que fueran posibles. Como amuleto lleva el número 6, que “le ha perseguido desde pequeña y siempre le ha dado suerte”. Esa misma suerte quiso que su posición para vivir su gran momento en la Gala de Elección de la Reina del Carnaval fuera también la número 6. “No creo mucho en supersticiones, pero definitivamente hay cosas inexplicables”, nos cuenta.