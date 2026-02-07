El sendero más espectacular de La Laguna vuelve a ser premiado: la joya costera que revalida su título en 2026

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) ha vuelto a distinguir, por sexto año consecutivo, el Camino de la Costa de Punta del Hidalgo, popularmente conocido por la población lagunera como el Camino de San Juanito, con el galardón de Sendero Azul 2026. El Ayuntamiento recibió ayer la confirmación de que esta ruta del municipio volverá a estar presente en la entrega de banderas de este programa, que se llevará a cabo el 6 de marzo en Cullera (Valencia).
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, recalcó que “este premio viene a reconocer el gran patrimonio natural que atesora nuestro territorio y, al mismo tiempo, el arduo trabajo que se viene desarrollando en los últimos años para preservar, mantener y mejorar estos enclaves costeros, dando protagonismo a los ecosistemas y promoviendo una mayor conciencia medioambiental entre la población local y visitante”.
Un recorrido de 2,7 kilómetros entre volcanes y mar
Por su parte, el concejal de Obras, Playas y Piscinas, Ángel Chinea, recordó que “a lo largo del último año hemos seguido implementando las actuaciones de mejora en este sendero, acondicionando el firme para facilitar su tránsito y eliminando obstáculos que pudieran interferir en el crecimiento de los hábitats de la zona”.
Asimismo, el edil valoró que el Camino de San Juanito ha sido distinguido con el voto unánime de un jurado compuesto por treinta investigadores, profesores y profesionales especialistas en medio ambiente, salud, patrimonio natural, turismo, accesibilidad, educación física y deporte, todos ellos coordinados por Adeac-Fee.
Reconocimiento a la biodiversidad de la costa lagunera
Este itinerario cuenta con una longitud aproximada de unos 2,7 kilómetros, tras su última ampliación en cerca de 450 metros. Arranca en la playa del Roquete y pasa por la piscina natural del Arenisco y el Faro de Punta del Hidalgo hasta terminar en la ermita de San Juanito.
Su trazado discurre muy cerca de la orilla, con sus características formas volcánicas en las que puede encontrarse una gran biodiversidad y fauna.