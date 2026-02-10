7 heridos en el accidente de La Salud: todo lo que se sabe sobre la causa del impacto

Un accidente de tráfico registrado en la mañana de este martes en el barrio de La Salud, en Santa Cruz de Tenerife, se ha saldado con un balance de siete personas heridas.
El suceso ocurrió pasadas las 09:00 horas, cuando un vehículo impactó contra la terraza de un establecimiento de hostelería ubicado en la calle Mencey Bencomo.
Según los datos facilitados por la Policía Local de Santa Cruz y el 112 Canarias, el coche alcanzó la zona exterior del bar donde se encontraban varios clientes. Tras el impacto, se activó un amplio despliegue de emergencias que incluyó a la Policía Nacional, Bomberos de Tenerife y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Hipótesis de la causa del accidente en La Salud
La investigación inicial señala que el vehículo se encontraba aparcado en una calle adyacente. La principal hipótesis que barajan las autoridades es un fallo en el sistema de frenado, lo que provocó que el coche se desplazara marcha atrás sin control hasta acabar colisionando contra la terraza.
Efectivos de los Bomberos de Tenerife, con base en el parque de Santa Cruz, se encargaron de asegurar la zona y movilizar los elementos de la terraza afectados por el impacto.
Por su parte, el SUC desplazó tres ambulancias (dos de soporte vital básico y una medicalizada) para atender a los afectados. Las fuentes oficiales confirman que los siete heridos presentan, en principio, lesiones de carácter leve.
Otros sucesos en Tenerife
La actividad de los servicios de emergencia se extendió a otros puntos de la isla con diversas intervenciones destacadas:
Incendio de vivienda en Arona
Efectivos del parque de San Miguel intervinieron ayer, sobre las 13:00 horas, en un fuego declarado en una vivienda de la calle San Clemente, en El Fraile. Los bomberos rescataron a las personas afectadas y extinguieron las llamas, que dañaron la totalidad del inmueble. Intervinieron Guardia Civil, Policía Local y el SUC.
Fuegos en vehículos y rastrojos
- Los Realejos: Bomberos del parque de La Orotava actuaron en la TF-342 por el incendio de un vehículo. Tras la extinción, se aplicó espuma para evitar la reignición.
- Arona: En la calle Finlandia, un incendio de rastrojos y basura en una zona ajardinada movilizó a los efectivos de San Miguel a las 15:15 horas.
- Santa Cruz: A las 01:10 horas, se registró otro incendio de un vehículo en la intersección de la calle Timanfaya con Simón Bolívar, donde colaboraron la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía.