‘Sin nombre’ clausura este lunes el ciclo ‘Cine de frontera’ en CajaCanarias

La filmoteca de la Fundación CajaCanarias clausura este lunes su ciclo Cine de frontera: espacios y límites con la proyección de la película Sin nombre (2009), de Cary Fukunaga. La sesión, que comienza a las 19.00 horas, tiene lugar en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. La entrada es libre hasta completar el aforo.
La película mexicana Sin nombre se adentra en la travesía de quienes cruzan fronteras físicas y sociales en busca de un futuro, mostrando cómo la esperanza y la solidaridad emergen incluso en los territorios más hostiles.
Sin nombre, que ganó los premios al mejor director y a la mejor fotografía del Festival de Sundance, sigue el viaje de Sayra, una adolescente hondureña decidida a alcanzar una vida mejor en los Estados Unidos junto a su padre y su tío. En su travesía hacia el norte a través de México, se encuentra con Casper (también conocido como Willy), un joven miembro de la peligrosa pandilla Mara Salvatrucha que intenta escapar de su pasado violento. A medida que sus destinos se entrelazan, deben enfrentarse a la violencia de las maras, los peligros del camino y el frustrado sueño americano, mostrando la complejidad humana detrás de la migración y la búsqueda de redención.