sucesos

Susto en Tazacorte: colapsa un muro por el viento a escasos metros de varias personas

El incidente se saldó afortunadamente sin heridos pese a la proximidad de varios viandantes y clientes de hostelería
Susto en Tazacorte: colapsa un muro por el viento a escasos metros de varios clientes
El incidente, que pudo haber tenido consecuencias trágicas, se saldó afortunadamente sin heridos.
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Las fuertes rachas de viento que han afectado a al municipio palmero de Tazacorte este domingo han provocado el colapso de un muro en la concurrida Avenida El Emigrante.

El incidente, que pudo haber tenido consecuencias trágicas, se saldó afortunadamente sin heridos pese a la proximidad de varios viandantes y clientes de hostelería.

  1. Caos en la TF-1: un coche en llamas a la altura del Aeropuerto del Sur provoca atascosCaos en la TF-1: un coche en llamas a la altura del Aeropuerto del Sur provoca atascos
  2. Avenida de la Constitución, en el municipio de Telde (Gran Canaria)Tragedia en Telde: una mujer en estado crítico tras ser golpeada por una cornisa que se desprendió de un edificio

Pánico en la Avenida El Emigrante

El desplome se produjo junto a un establecimiento de restauración en el Puerto de Tazacorte. Según las imágenes que han circulado rápidamente por redes sociales, los escombros de la estructura cayeron a escasos metros de varias personas.

El pasado miércoles, el mar de fondo obligó a la Policía Local a cortar la circulación en esta misma vía tras rebasar el muro del paseo y arrastrar piedras y escombros hasta la calzada, especialmente en la zona de Los Tarajales.

Aunque el Ayuntamiento había logrado reabrir la vía tras las labores de limpieza, el viento ha vuelto a comprometer la normalidad en el litoral.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas