Susto en Tazacorte: colapsa un muro por el viento a escasos metros de varias personas

Las fuertes rachas de viento que han afectado a al municipio palmero de Tazacorte este domingo han provocado el colapso de un muro en la concurrida Avenida El Emigrante.
El incidente, que pudo haber tenido consecuencias trágicas, se saldó afortunadamente sin heridos pese a la proximidad de varios viandantes y clientes de hostelería.
Pánico en la Avenida El Emigrante
El desplome se produjo junto a un establecimiento de restauración en el Puerto de Tazacorte. Según las imágenes que han circulado rápidamente por redes sociales, los escombros de la estructura cayeron a escasos metros de varias personas.
Las fuertes rachas de viento en la zona de Tazacorte, en la isla de La Palma, han provocado que una pared se derrumbase. Afortunadamente no hay heridos.— RTVC (@RTVCes) February 15, 2026
📹 Imagen de Helen Pia Alge pic.twitter.com/iqQNSF7nEG
El pasado miércoles, el mar de fondo obligó a la Policía Local a cortar la circulación en esta misma vía tras rebasar el muro del paseo y arrastrar piedras y escombros hasta la calzada, especialmente en la zona de Los Tarajales.
Aunque el Ayuntamiento había logrado reabrir la vía tras las labores de limpieza, el viento ha vuelto a comprometer la normalidad en el litoral.