El Cabildo cierra zonas recreativas de Tenerife y prohíbe el acceso al Teide y al monte

El Cabildo de Tenerife ha intensificado las medidas de seguridad ante el recrudecimiento de las condiciones meteorológicas en la Isla.
La corporación insular ha ordenado el cierre inmediato de las áreas recreativas de Madre del Agua y Las Lajas, una decisión motivada por las fuertes rachas de viento que comprometen la integridad de los usuarios debido al riesgo de caída de ramas y árboles.
Esta actualización se enmarca dentro de la situación de alerta por vientos, tormentas, lluvias y calima declarada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.
La institución insular mantiene activado el Plan Insular de Protección Civil para monitorizar un fenómeno que ya ha dejado las primeras incidencias graves en el territorio.
Accesos al Teide cortados
La situación en las cumbres de Tenerife también es delicada. El Cabildo mantiene cerrados los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide a través de la TF-24 y la TF-21.
La presencia de placas de hielo y la acumulación de nieve durante la madrugada han convertido estas vías en zonas de alta peligrosidad, impidiendo la circulación de vehículos particulares para facilitar el trabajo de los equipos de conservación.
Asimismo, desde las 09:00 horas de este viernes, se ha restringido el acceso y la circulación en todas las pistas forestales de la Isla. Solo se permite la estancia en aquellas áreas recreativas que no han sido clausuradas específicamente por riesgo de viento.
La seguridad: prioridad absoluta
La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha hecho un llamamiento a la calma pero, sobre todo, a la prudencia ciudadana. “La prioridad absoluta es la seguridad. Es fundamental evitar desplazamientos innecesarios a zonas de cumbre y respetar todos los cierres”, subrayó Pérez.
Se recomienda a la población seguir estrictamente las medidas de autoprotección, evitar las actividades al aire libre en zonas boscosas y permanecer informados a través de los canales oficiales mientras persistan los fenómenos costeros y las lluvias en Tenerife.