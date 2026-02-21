‘Teniente corrupto’ llega al ciclo de Abel Ferrara

Filmoteca Canaria y Tenerife Noir continúan la próxima semana con el ciclo dedicado al cineasta estadounidense Abel Ferrara, una de las figuras más singulares e influyentes del cine contemporáneo, con la proyección de Teniente corrupto (Bad Lieutenant, 1992).
El film podrá verse el próximo martes en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y el viernes el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife. Ambas proyecciones, en versión original con subtítulos en español, comienzan a las 19.00 horas.
Teniente corrupto, protagonizada por Harvey Keitel, narra la historia de un policía venido a menos en un Nueva York decadente, marcado por la oscuridad y la corrupción. Un ambiente que contamina todas las esferas.