Calima en el Sábado de Piñata: la Aemet lanza un aviso de última hora para el cierre del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife encara su recta final con un protagonista inesperado en el cielo. Para este Sábado de Piña, jornada de despedida y baile en la capital tinerfeña, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado un cambio en las condiciones climáticas marcado por la llegada de la calima y un ascenso generalizado de las temperaturas.
Miles de carnavaleros se preparan para el último gran encuentro en las calles, donde el calor será más intenso de lo habitual para estas fechas. Según la previsión, los termómetros en la capital tinerfeña alcanzarán los 22 grados de máxima, aunque la sensación térmica en zonas de aglomeración podría ser superior debido al aire cálido procedente del continente africano.
Calima y polvo en suspensión para el fin de fiesta
La principal novedad meteorológica para este Sábado de Piña será la entrada de polvo en suspensión. Aunque se espera que la calima sea ligera y se manifieste con mayor intensidad a últimas horas del día, el cielo podría presentar un aspecto turbio desde la tarde. Este fenómeno afectará especialmente a las zonas altas y medianías, pero no se descarta su presencia en el área metropolitana durante los bailes nocturnos.
En cuanto a la nubosidad, el día amanecerá poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en el noreste por debajo de los 700 metros que desaparecerán rápidamente para dar paso a un sol radiante, ideal para quienes disfrutan del Carnaval de día.
El viento: factor a tener en cuenta
Para aquellos que luzcan disfraces voluminosos en el Sábado de Piña, el viento será un factor clave. La Aemet prevé viento moderado del nordeste en zonas bajas, con intervalos de fuerte intensidad en la vertiente sureste de la isla y el extremo noroeste durante la primera mitad del día. En Santa Cruz, las brisas predominarán por la tarde, facilitando un ambiente algo más fresco en la costa.
Temperaturas por islas
El ascenso térmico no será exclusivo de Tenerife. En el resto del archipiélago, el panorama será similar:
- Gran Canaria: Calima por encima de los 500 metros y máximas de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con un ascenso notable en cumbres.
- Lanzarote y Fuerteventura: Ambiente seco y caluroso con máximas que podrían llegar a los 25 grados en zonas de interior.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: Cielos despejados y temperaturas al alza en medianías, con viento moderado del sureste en cumbres.
Este Sábado de Piña se perfila como una jornada calurosa y de gran estabilidad atmosférica, perfecta para despedir las carnestolendas tinerfeñas, siempre y cuando se tenga en cuenta la llegada del polvo sahariano que marcará el cierre de la edición.