Sanidad lanza un aviso urgente para el fin de semana de Piñata: consejos ante la llegada de la calima

Se recomienda reducir el tiempo de permanencia en el exterior, adaptar en la medida de lo posible la participación en actividades al aire libre y priorizar celebraciones en espacios cerrados
Sanidad lanza un aviso urgente para el fin de semana de Piñata: consejos ante la llegada de la calima
Sanidad lanza un aviso urgente para el fin de semana de Piñata: consejos ante la llegada de la calima.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, y ante la previsión de presencia de calima en varias islas durante los próximos días, recomienda a la población adoptar medidas preventivas como evitar la exposición prolongada al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas, y no realizar esfuerzos físicos en el exterior.

Dado que estas fechas coinciden con la celebración del Carnaval y la programación de numerosos actos multitudinarios en la vía pública, se aconseja especialmente a las personas pertenecientes a grupos sensibles, así como a aquellas que suelen presentar sintomatología durante estos episodios —aunque sea leve, como picor de ojos, nariz o garganta—, que permanezcan atentas a la posible aparición de síntomas.

Asimismo, se recomienda reducir el tiempo de permanencia en el exterior, adaptar en la medida de lo posible la participación en actividades al aire libre y priorizar celebraciones en espacios cerrados.

Las concentraciones elevadas de polvo en suspensión (partículas) puede provocar síntomas leves como la irritación de la nariz, de la garganta, picor de ojos o tos, pero también otros más serios, desencadenando o agravando las crisis asmáticas en las personas que padecen esta enfermedad o empeorando el estado clínico y la sintomatología de los pacientes con enfermedades respiratorias, como el EPOC o el enfisema, o enfermedades del corazón; por todo ello se puede observar un incremento en el número de urgencias atendidas en los hospitales y centros de salud incluso durante los cinco días posteriores a la finalización del episodio.

¿Quiénes son las personas más sensibles?

Aunque la todos tenemos riesgo de desarrollar síntomas por la exposición a la calima, las personas más vulnerables a los efectos de la elevada concentración de partículas en el aire ambiente por estos episodios son:

  • Niños.
  • Ancianos.
  • Personas con enfermedades crónicas preexistentes tanto respiratorias (asma, bronquitis crónica) como cardíacas.
  • Mujeres gestantes.
  • Personas que trabajan en el exterior.

Recomendaciones

  • Desde la Dirección General de Salud Pública se hace un llamamiento especial a extremar las precauciones y seguir las siguientes recomendaciones para evitar las complicaciones descritas:
  • Evitar la realización de actividades que supongan esfuerzo físico al aire libre.
  • Permanecer en casa o en interiores el mayor tiempo posible y mantenerse lo más aislado posible del aire exterior cerrando ventanas.
  • Realizar la limpieza de las superficies con el polvo con paños húmedos.
  • Mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse, así como continuar con la medicación habitual.
  • No realizar ejercicios físicos en el exterior.
  • Prestar atención a la información y previsiones que proporcionan las autoridades.
  • En caso de empeorar los síntomas respiratorios llamar al 1-1-2.

