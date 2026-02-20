Sanidad lanza un aviso urgente para el fin de semana de Piñata: consejos ante la llegada de la calima

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, y ante la previsión de presencia de calima en varias islas durante los próximos días, recomienda a la población adoptar medidas preventivas como evitar la exposición prolongada al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas, y no realizar esfuerzos físicos en el exterior.
Dado que estas fechas coinciden con la celebración del Carnaval y la programación de numerosos actos multitudinarios en la vía pública, se aconseja especialmente a las personas pertenecientes a grupos sensibles, así como a aquellas que suelen presentar sintomatología durante estos episodios —aunque sea leve, como picor de ojos, nariz o garganta—, que permanezcan atentas a la posible aparición de síntomas.
Asimismo, se recomienda reducir el tiempo de permanencia en el exterior, adaptar en la medida de lo posible la participación en actividades al aire libre y priorizar celebraciones en espacios cerrados.
Las concentraciones elevadas de polvo en suspensión (partículas) puede provocar síntomas leves como la irritación de la nariz, de la garganta, picor de ojos o tos, pero también otros más serios, desencadenando o agravando las crisis asmáticas en las personas que padecen esta enfermedad o empeorando el estado clínico y la sintomatología de los pacientes con enfermedades respiratorias, como el EPOC o el enfisema, o enfermedades del corazón; por todo ello se puede observar un incremento en el número de urgencias atendidas en los hospitales y centros de salud incluso durante los cinco días posteriores a la finalización del episodio.
¿Quiénes son las personas más sensibles?
Aunque la todos tenemos riesgo de desarrollar síntomas por la exposición a la calima, las personas más vulnerables a los efectos de la elevada concentración de partículas en el aire ambiente por estos episodios son:
- Niños.
- Ancianos.
- Personas con enfermedades crónicas preexistentes tanto respiratorias (asma, bronquitis crónica) como cardíacas.
- Mujeres gestantes.
- Personas que trabajan en el exterior.
Recomendaciones
- Desde la Dirección General de Salud Pública se hace un llamamiento especial a extremar las precauciones y seguir las siguientes recomendaciones para evitar las complicaciones descritas:
- Evitar la realización de actividades que supongan esfuerzo físico al aire libre.
- Permanecer en casa o en interiores el mayor tiempo posible y mantenerse lo más aislado posible del aire exterior cerrando ventanas.
- Realizar la limpieza de las superficies con el polvo con paños húmedos.
- Mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse, así como continuar con la medicación habitual.
- No realizar ejercicios físicos en el exterior.
- Prestar atención a la información y previsiones que proporcionan las autoridades.
- En caso de empeorar los síntomas respiratorios llamar al 1-1-2.