Prealerta por calima en Canarias: así afectará el nuevo episodio de polvo sahariano al Carnaval de Día

La Dirección General de Emergencias del Gobierno regional ha actualizado la situación meteorológica y mantiene la prealerta por calima en Canarias desde de las 12.00 horas de este viernes, 20 de febrero, coincidiendo con la previsión de entrada de polvo en suspensión procedente del continente africano durante el fin de semana.
¿A qué hora empieza la calima en Canarias y qué zonas afecta?
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este nuevo episodio comenzará a notarse desde la jornada del sábado, 21 de febrero, afectando principalmente a medianías y zonas altas, aunque no se descarta su presencia en otros niveles a lo largo del día.
La previsión para el sábado apunta a poco nuboso o despejado, con algunos intervalos en el nordeste de las Islas montañosas durante la noche. La entrada de calima dejará calimas ligeras por la tarde en las Islas orientales, sin descartarlas en altura en el resto del Archipiélago.
Previsión sábado: Calor y viento
En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero a moderado ascenso de las máximas en general, más acusado en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura, mientras que las mínimas presentarán pocos cambios en zonas bajas y un ascenso en medianías y zonas altas.
El viento soplará moderado del nordeste en zonas bajas, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste durante la primera mitad del día. En cumbres, medianías y zonas de interior de las Islas más orientales, el viento será flojo a moderado del sureste.
Para el domingo, 22 de febrero, la previsión indica que continuará el ambiente poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas en las Islas más occidentales durante la tarde-noche. La calima será significativa tanto en costas como en medianías, afectando a las Islas orientales desde primeras horas y extendiéndose al resto del territorio a partir del mediodía.
Las temperaturas seguirán en ligero a moderado ascenso, que podría ser localmente notable en vertientes noreste y suroeste. El viento será flojo a moderado de componente este en costas, mientras que en medianías y cumbres soplará del sureste con intervalos de fuerte durante la primera mitad del día.
Recomendaciones de salud ante el polvo en suspensión
Desde el Gobierno de Canarias se advierte de que este fenómeno provocará una disminución de la visibilidad y podría agravar los problemas de salud en personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias, por lo que se recomienda seguir los consejos de autoprotección difundidos por la Dirección General de Emergencias.
Este episodio coincidirá con la celebración del segundo Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife, previsto para este sábado.