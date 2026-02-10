Ojo si vas al Carnaval de Santa Cruz: estas son las paradas del Tranvía de Tenerife que cierran y los nuevos horarios

El Tranvía de Tenerife ya tiene todo listo para el despliegue de movilidad más importante del año. Con el inicio del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife este viernes 13 de febrero, el servicio activará un dispositivo especial en la Línea 1 que incluye el uso de unidades dobles con capacidad para 400 personas y frecuencias que bajarán hasta los 10 minutos.
Sin embargo, la masiva afluencia de público obligará a realizar cambios operativos críticos: la parada de Weyler quedará fuera de servicio durante la Cabalgata Anunciadora y el servicio nocturno tendrá su centro logístico en la parada de La Paz, medidas fundamentales para garantizar la seguridad de los miles de carnavaleros que se desplazarán a la capital.
El operativo del Tranvía de Tenerife, que se pondrá en marcha de manera oficial este viernes, busca facilitar los desplazamientos masivos y garantizar una movilidad segura durante los actos más multitudinarios de la fiesta en la calle.
Ante la previsión de una gran demanda, Metrotenerife ha decidido incrementar la capacidad del servicio de forma notable en toda su red.
Refuerzo del Tranvía de Tenerife: unidades dobles cada 10 minutos
Durante la primera semana de las carnestolendas, el Tranvía de Tenerife operará exclusivamente con unidades dobles en la Línea 1. Estos vehículos, que resultan de la unión de dos tranvías simples, permiten transportar a un volumen mucho mayor de pasajeros de forma simultánea, agilizando el tránsito desde La Laguna hacia el centro de Santa Cruz.
En cuanto a las frecuencias, se han establecido intervalos de entre 10 y 15 minutos en los tramos horarios de mayor afluencia, especialmente por la tarde y noche.
Para las franjas de menor demanda, los tiempos de espera del Tranvía de Tenerife se ajustarán de forma dinámica para asegurar que el flujo de viajeros sea constante y evitar aglomeraciones en los andenes.
Cambios críticos en las paradas: Weyler y Teatro
La celebración de la Cabalgata Anunciadora obligará a realizar ajustes de seguridad obligatorios en el recorrido habitual del Tranvía de Tenerife. Este viernes, la parada de Weyler permanecerá fuera de servicio, por lo que los usuarios deberán planificar sus trayectos utilizando paradas alternativas cercanas para acceder al cuadrilátero carnavalero.
Por otro lado, durante las jornadas del Carnaval de Día, el servicio se adaptará al desarrollo de los eventos festivos. En estos casos, el trayecto de la Línea 1 del Tranvía de Tenerife finalizará en la parada Teatro Guimerá, quedando inoperativa la zona más cercana a la Plaza de España para permitir el libre tránsito de las comparsas y el público.
Servicio nocturno con cabecera en La Paz
Una de las medidas logísticas más importantes afecta al servicio nocturno. Para ordenar mejor la entrada y salida de viajeros durante la madrugada, se ha establecido la parada de La Paz como punto de origen y destino del Tranvía de Tenerife. Esta decisión estratégica permite a los servicios de emergencia y al personal de seguridad controlar de manera más efectiva el acceso a los convoyes en las horas punta.
Este dispositivo nocturno estará respaldado por un amplio despliegue de seguridad. El operativo contará con presencia permanente de efectivos de la Policía Local y Policía Nacional, apoyados por personal de operaciones del Tranvía de Tenerife, revisores y seguridad privada, velando por el bienestar de todos los usuarios.
Información en tiempo real
Desde la compañía recomiendan a los ciudadanos y turistas consultar los horarios detallados del Tranvía de Tenerife y cualquier actualización de última hora a través de su página web oficial (www.metrotenerife.com) y sus perfiles en redes sociales.
El objetivo final es que el Tranvía de Tenerife sea la opción prioritaria para disfrutar del Carnaval de Santa Cruz, evitando así los problemas de aparcamiento y los colapsos circulatorios en los accesos a la capital tinerfeña.
Datos clave para el carnavalero
|Concepto
|Detalle del Servicio
|Inicio del refuerzo
|Viernes 13 de febrero
|Capacidad
|Tranvías dobles (400 personas)
|Frecuencia punta
|Cada 10 minutos
|Parada cerrada (Viernes 13)
|Weyler
|Cabecera nocturna
|La Paz