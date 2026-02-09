¿Cómo ir al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife? Horarios, refuerzos y líneas nocturnas de Titsa para no usar el coche

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife volverá a contar este año con un refuerzo histórico del transporte público. La empresa Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), dependiente del Cabildo de Tenerife, pondrá en marcha un dispositivo especial entre los días 13 y 21 de febrero con el objetivo de facilitar los desplazamientos y fomentar un ocio seguro durante las principales noches y jornadas festivas.
En total, la compañía ofertará 4.200 viajes adicionales y más de 300.000 plazas extra, reforzando una veintena de líneas interurbanas y urbanas que conectan la capital con el norte y el sur de la Isla, además de distintos barrios del municipio.
Más guaguas para llegar y volver del Carnaval de Santa Cruz
El plan especial de Titsa está diseñado para cubrir tanto las noches de Carnaval como los grandes eventos de día, como el Carnaval de Día y el Coso, además del Entierro de la Sardina. El objetivo es claro: que los asistentes puedan llegar y regresar sin necesidad de usar el coche.
Todos los horarios y refuerzos pueden consultarse a través de la web oficial de Titsa, el teléfono de atención al cliente y los perfiles oficiales de la compañía en redes sociales.
Refuerzos clave durante las noches de Carnaval
Durante las noches más concurridas, Titsa activará servicios especiales continuos en las líneas 014 y 015, que conectan Santa Cruz de Tenerife con San Cristóbal de La Laguna, garantizando transporte durante toda la madrugada.
Además, se incrementan de forma notable los viajes nocturnos hacia el norte con las líneas 102, 104 y 108, y hacia el sur con las líneas 111 y 711, que enlazan la capital con zonas como Costa Adeje. También se refuerzan conexiones con el Valle de Güímar y otros núcleos estratégicos de la Isla.
En el ámbito urbano, las líneas que conectan el centro de Santa Cruz con barrios como Ofra, La Gallega, Añaza, Taco, Barrio de la Salud o Santa María del Mar sumarán más salidas para absorber el aumento de demanda.
Carnaval de Día y Coso: refuerzos especiales
Durante las jornadas del Carnaval de Día y el Coso, Titsa adaptará su operativa con horarios de día laborable en numerosas líneas, además de viajes adicionales en los trayectos con mayor afluencia de público.
El domingo 15 y el sábado 21 de febrero se reforzarán tanto líneas interurbanas como urbanas, mientras que el martes 17, día del Coso, se aplicará un esquema de horario laborable sin colegio, con incrementos de frecuencia en las principales conexiones con la capital.
En estas fechas, algunas líneas modificarán sus recorridos habituales, como la 104, que no pasará por el Intercambiador de La Laguna durante el Carnaval de Día.
Refuerzos para el Entierro de la Sardina
El dispositivo se completará el miércoles 18 de febrero, con motivo del Entierro de la Sardina. Ese día, las líneas 014 y 015 se reforzarán en función de la demanda y se programarán viajes adicionales en varias líneas interurbanas y urbanas para facilitar el regreso tras el acto.
Seguridad y parkings abiertos 24 horas
Como cada año, Titsa desplegará un dispositivo especial de seguridad en los Intercambiadores de Santa Cruz y La Laguna, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad y los servicios de emergencia, para garantizar una operativa fluida y segura durante los embarques.
Además, los parkings de ambos intercambiadores contarán con horarios ampliados, permaneciendo abiertos las 24 horas en las noches clave del Carnaval. El Intercambiador de Santa Cruz dispone de 1.421 plazas, mientras que el de La Laguna ofrece 206, una alternativa pensada para quienes opten por dejar el coche y continuar el trayecto en guagua.
Con este despliegue, Titsa refuerza su apuesta por un Carnaval más seguro, sostenible y accesible, invitando a residentes y visitantes a moverse por Tenerife en transporte público durante una de las fiestas más multitudinarias del año.