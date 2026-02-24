El TSJC paraliza la demolición del antiguo hotel Neptuno

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha obligado a paralizar la demolición del antiguo hotel Neptuno, ubicado en Bajamar y declarado en ruina desde 2019. Según explicaron ayer desde la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, contaban con autorización judicial en primera instancia “para acceder al inmueble y ejecutar la demolición, dado el pronunciamiento contrario de la propiedad”. Sin embargo, la propiedad recurrió esta decisión ante el TSJC, “que ha estimado el recurso de apelación dejando sin efecto la autorización judicial”.
En definitiva, esto supone que, “hasta que exista una nueva autorización judicial firme, deben suspenderse los trabajos preparatorios de la demolición y abandonarse las actuaciones en la propiedad”.
Desde la Gerencia destacaron que la estimación del recurso por parte del TSJC “no cuestiona la legalidad de la orden de ejecución ni la competencia municipal, ni tampoco la motivación técnica que sustenta la necesidad de la demolición, sino que aborda un asunto estrictamente procesal”. Esta circunstancia “obliga a detener la ejecución material, pero no afecta al fondo del asunto ni a la validez de las actuaciones administrativas previas. La decisión de suspender los trabajos es, por tanto, obligada y jurídicamente prudente”, insistieron.
En este sentido, enfatizaron que esta situación “no es imputable a la Gerencia” y que la Administración “ha cumplido escrupulosamente con los plazos, trámites y garantías, obteniendo la autorización judicial inicial conforme a derecho”. “La Gerencia ha actuado con diligencia y dentro de sus competencias, y continuará impulsando la ejecución en cuanto exista una autorización judicial firme que permita retomar los trabajos con plena seguridad jurídica”, afirmaron.
Cabe recordar que el Ayuntamiento anunció, el pasado octubre, la adjudicación del contrato para la demolición de este antiguo hotel, por un importe de 395.000 euros. Este proyecto de ejecución subsidiaria, promovido por la Gerencia de Urbanismo, contempla la retirada completa del edificio principal y del complejo anexo, incluyendo la piscina, el restaurante y 15 bungalós.
Según confirmaron ayer desde Urbanismo, ya se había comenzado con los trabajos preparatorios, pero aún no con la demolición, ya que ni siquiera había llegado la maquinaria, de ahí que no se hubieran convocado aún las reuniones vecinales y sectoriales.
Y es que desde la Asociación de Vecinos Gran Poder de Bajamar publicaron hace pocos días en sus redes las quejas de vecinos de la zona donde está el antiguo hotel, debido a la madera acumulada tras retirarse ya las ventanas y puertas, por el riesgo de incendio que suponía, así como de proliferación de ratas.
La Gerencia de Urbanismo explicó ayer que, en cumplimiento de la resolución dictada, el Ayuntamiento “debe cesar cualquier actuación material y retirarse del terreno”. Por lo que, en este contexto, “actuará con la máxima cautela y con pleno respeto al proceso judicial en curso”.
Así pues, una vez decretada y notificada la suspensión a la empresa adjudicataria, “se dictarán las órdenes oportunas para la adopción de medidas de aseguramiento del inmueble y su entorno, como reforzar el cierre perimetral y cuantas actuaciones adicionales resulten necesarias para garantizar la seguridad y prevenir riesgos para las personas”, indicaron.