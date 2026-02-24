El IGN confirma los datos del último enjambre en el Teide: 6.000 terremotos en solo 32 horas

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado unos 6.000 terremotos solo en el último enjambre sísmico registrado en Las Cañadas del Teide, que se prolongó 32 horas, desde la medianoche del domingo hasta las 8.00 horas de hoy martes.
El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, ha explicado a EFE que en el recuento de eventos sísmicos, ninguno de los cuales han sido sentidos por la población, están utilizando un sistema automático que permite contarlos mejor, ya que hasta ahora se venía haciendo a mano esa labor y “muchos” se les escapaban.
Con lo cual se infiere que la cantidad total de terremotos en los cinco enjambres registrados solo en febrero, once en total desde el primero en 2016 que marcó una nueva fase en la actividad vulcanológica de Tenerife, es mucho mayor de la horquilla de entre 6.000 y 7.000 que se venía barajando.
Al igual que los anteriores, este último enjambre se ha localizado en la zona Oeste de Las Cañadas del Teide, a una profundidad de entre 8 y 10 kilómetros.
El sistema automático que está empleando el IGN arroja “un número más cercano a la realidad”, con una media de unos tres eventos al minuto, apunta Itahiza Domínguez, quien incide en la importancia de que además permite detectar cambios en la actividad “en tiempo real”.
En la erupción del Tajogaite, en La Palma (2021), el IGN había empleado otro sistema con inteligencia artificial que para la sismicidad de Tenerife “no funciona bien” por la escasa entidad de los eventos.
Esta nueva herramienta, que el IGN había probado en alguna ocasión, se ha demostrado que funciona con eventos repetitivos como los de los últimos días en Las Cañadas.
Entretanto, la comunidad científica espera otro tipo de señales, más allá de los enjambres sísmicos bajo Las Cañadas del Teide, “para estar seguros” de que existen probabilidades de una erupción a corto-medio plazo, esto es, en cuestión de semanas o de meses.
En ese caso, cabría esperar una sismicidad sentida por la población, una mayor deformación del terreno y un aumento de las emisiones de gases para pasar a una fase ulterior.
Existe consenso entre los científicos en cuanto a que la actividad volcánica en Tenerife ha pasado a una nueva fase con la sucesión de enjambres sísmicos de las últimas semanas; lo que no pueden es pronosticar hacia dónde derivará todo esto.