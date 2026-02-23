¿Cómo suena el Teide? Involcan pone audio a la actividad sísmica registrada en Tenerife este febrero

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha publicado en sus redes sociales una sonificación de la actividad sísmica registrada en Tenerife en las últimas semanas, una técnica que permite, en palabras del propio organismo, “transformar las vibraciones del suelo en sonidos audibles para el oído humano”.
La iniciativa busca acercar a la población los procesos que tienen lugar bajo sistemas volcánicos activos como el del Teide, donde no solo se detectan los pequeños terremotos que conforman la sismicidad de fondo, sino también otros eventos sísmicos “directamente relacionados con el movimiento de fluidos hidrotermales”, compuestos por mezclas de agua y dióxido de carbono sometidas a condiciones de alta presión y temperatura.
La explicación de Involcan
Tal y como explica Involcan, estos fluidos pueden liberarse desde una cámara magmática subyacente y, en su ascenso hacia niveles más superficiales, generar distintos tipos de señales sísmicas que se registran como formas específicas de “ruido” en los sistemas de vigilancia volcánica.
En este contexto, el organismo señala que durante las últimas semanas se han detectado en Tenerife “señales de baja frecuencia y eventos híbridos”, dos tipos de registros que forman parte de la actividad sísmica localizada en el entorno del Parque Nacional del Teide a lo largo del mes de febrero.
Para ilustrar estas diferencias, Involcan ha compartido dos ejemplos sonificados: uno correspondiente a una señal de baja frecuencia registrada el 10 de febrero y otro que recoge un tramo de un enjambre de eventos sísmicos híbridos detectado entre los días 18 y 20 del mismo mes.