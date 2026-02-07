Últimos días para votar a los canarios del Premio Promesas de Le Cordon Bleu

Le Cordon Bleu Madrid anuncia que estas son las dos últimas semanas para votar en su página de Facebook las vídeo recetas de los estudiantes que optan al XIV Premio Promesas de la alta cocina. Un año más, las personas que lo deseen pueden votar sus vídeo recetas favoritas y ser parte del jurado popular para ayudar en la elección de los diez finalistas de esta edición del Premio.
Los estudiantes Eire Palacios Herrero y Gabriel Navarro Oliveros, del CIFP Zonzamas de Las Palmas; Hacomar Arteaga Hernández, del CIFP San Sebastián de la Gomera; Jeremy Rodríguez Moreno, del IES Punta Larga y Nauzet Domínguez Hernández del Hecansa Hotel Escuela Santa Cruz, representarán a Canarias en la siguiente fase en busca de un puesto en la final nacional.
En las vídeo recetas, de 5 minutos de duración máxima, los estudiantes demuestran sus habilidades culinarias y creativas con un plato elaborado a partir de una propuesta común: Codorniz rellena y patatas suflé, con salsa y guarnición libre elegida por el candidato. De esta manera, también cuentan con la posibilidad de desarrollar su creatividad con productos de libre elección, especialmente valorados si son típicos de sus regiones y de temporada.
Los votos obtenidos a través de la red social constituirán un 15% de la valoración a los participantes, y se sumarán a las votaciones del jurado profesional, compuesto por chefs profesores de la Escuela. El plazo de las votaciones estará abierto hasta el próximo 20 de febrero.