Paula García, urgencióloga en Canarias, desvela el curioso método que se usa en muchas RCP: "Vale hasta la Marcha Imperial de Darth Vader"

El objetivo es claro: alcanzar entre 110 y 120 compresiones por minuto, el ritmo recomendado en las maniobras de RCP
Paula García, urgencióloga en Canarias, desvela el curioso método que se usa en muchas RCP
Paula García, urgencióloga en Canarias, desvela el curioso método que se usa en muchas RCP.
Las canciones también salvan vidas. Así lo ha explicado este martes la médica urgencióloga Paula García en La Radio Canaria, donde ha desvelado que en muchas reanimaciones cardiopulmonares (RCP) se utiliza el ritmo de canciones populares para mantener la cadencia correcta de las compresiones torácicas.

El objetivo es claro: alcanzar entre 110 y 120 compresiones por minuto, el ritmo recomendado en las maniobras de RCP, de una forma sencilla, memorizable y eficaz, incluso en situaciones de alta tensión.

“En cada compresión hacemos el golpe y el ritmo de las canciones. Nos vamos adaptando a los temas que más triunfan”, explicó la facultativa.

Canciones que marcan el ritmo de la RCP

Durante la entrevista, Paula García señaló que, aunque hay clásicos que nunca pasan de moda, la lista se va actualizando con el tiempo. Entre los ejemplos más utilizados mencionó:

  • Stayin’ Alive
  • La Macarena
  • Golden

Todas ellas comparten una característica clave: un tempo muy cercano al recomendado para la RCP, lo que facilita mantener la regularidad de las compresiones.

Un método flexible y fácil de recordar

La urgencióloga insistió en que no existe una única canción válida, y que cualquier tema con el ritmo adecuado puede servir como referencia mental durante la maniobra.

“Lo cuento para que se vea que las canciones se pueden ir adaptando, no solo ‘La Macarena’. Hasta ‘La marcha imperial’ de Darth Vader se puede aplicar”.

La mención a The Imperial March ilustra cómo este recurso se adapta tanto a canciones actuales como a melodías muy reconocibles, facilitando que personal sanitario y población general recuerden el ritmo correcto

