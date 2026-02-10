Nuevos usos a parcelas industriales de Santa Cruz: comercios o escuelas de formación

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz cuenta con el visto bueno de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz que, a través de su Gerencia de Urbanismo, aprobó ayer lunes la modificación menor solicitada por parte de Puertos y que permitirá ofrecer nuevos usos a parcelas industriales ubicadas en la Dársena Norte de la capital, principalmente comerciales y educativos.
La concejala del área, Zaida González, explicó ayer que “la Gerencia ha sido la encargada de tramitar la modificación puntal solicitada por la Autoridad Portuaria acorde al Plan Especial del Puerto, aunque solo delimitada al área funcional de la Dársena Norte. Los cambios se centran en aspectos concretos de alineaciones, además de en la ampliación de usos de determinadas parcelas industriales, con el objetivo de que en el futuro puedan albergar actividades comerciales, terciarias o educativas”.
Cambios
En este sentido, la edil añadió que este cambio supondrá que, una vez se apruebe el plan, y se publique en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), “se podrán crear en esta zona escuelas de formación específica destinadas a estudiantes que quieran cursar profesiones vinculadas al sector portuario”.
El informe de la Gerencia de Urbanismo, que ahora se remitirá a la Comisión de Medio Ambiente, se basa en una modificación menor del documento elaborado por la Autoridad Portuaria para el Plan Especial del Puerto, que data de 2025. Ahora deberá analizarse nuevamente, con las subsanaciones correspondientes, para incluir esta nueva propuesta, que está centrada en la creciente necesidad de mano de obra cualificada especializada en el sector marítimo-portuario.
Uso comunitario
Fuentes de la Autoridad Portuaria confirmaron, por su parte, que dicha actuación se debe a que, tras detectarse un aumento del interés en desarrollar actividades formativas en el Puerto, “se ha visto la oportunidad de incluir como modificación adicional la posibilidad de admitir el uso comunitario en la categoría de docente como compatible en las parcelas de uso industrial”, apuntaron.
En este sentido, y al efecto de la instrucción incluida relativa a la compatibilidad del uso docente con industrial, se especifica que se “limita los centros de formación o educativos que se puedan implantar a aquellos en los que la formación a impartir implique una capacitación específica para el sector marítimo-portuario”.
Por ello, se acota además la superficie de suelo del área funcional con uso industrial, en la que pueden implantarse los mismos, bien coexistiendo con el uso industrial o en parcelas exclusivas, a fin de no desvirtuar el destino principal del suelo del área funcional.