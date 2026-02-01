Licitan la construcción de 29 viviendas públicas La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios (Muvisa), ha sacado a licitación el contrato para la construcción de un edificio de 29 viviendas (incluyendo garajes y trasteros) de protección pública, en régimen de alquiler asequible y social, en el barrio de Gracia, por un importe total de 3.739.841,34 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, según se recoge en la plataforma de contratación de Muvisa, donde también se especifica que la tramitación es por la vía de urgencia.
En concreto, la parcela donde se ejecutarán las obras de construcción se ubica en la confluencia de la calle Pico Cho Canino con el Pasaje Miel de Palma y peatonal circundante, según se indica en los pliegos.
Este proyecto, con un presupuesto total de 5.307.053,42 euros (se incluye también el valor del suelo, que aporta el Ayuntamiento, la redacción de proyectos y la dirección facultativa), está cofinanciado por distintas subvenciones del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, donde el Ayuntamiento asume el 52,84% del coste en tres anualidades.
Así, para dicha actuación, se contempla destinar un millón de euros en estos presupuestos municipales de 2026 y, conforme a la previsión plurianual, el año siguiente se destinarán 1.489.638,62 euros, según información desde Muvisa.
Estas 29 viviendas en el barrio de Gracia forman parte del total de 79 anunciadas el pasado mes de noviembre por el Ayuntamiento de La Laguna, que comunicó que se destinarían más de 13 millones a la construcción de dos promociones de viviendas protegidas y en régimen de alquiler asequible, ésta de Gracia y otra en Tejina con 50 viviendas.
Respecto a esta promoción en Tejina de 50 viviendas (que incluyen también garajes y trasteros), el Ayuntamiento sacó a licitación su construcción a comienzos del pasado diciembre por 7.085.195,48 euros y un plazo de ejecución de 24 meses, aunque a inicios de enero fue declarada desierta al no haberse presentado ninguna oferta por parte de las empresas constructoras, según se recoge en la plataforma de contratación.
El gerente de Muvisa, Emilio Fariña, explicó que “se trata de una circunstancia que se está produciendo con relativa frecuencia en el contexto actual de la construcción, especialmente en promociones de vivienda protegida, donde confluyen factores como el incremento sostenido de los costes de materiales y mano de obra, la tensión en la capacidad productiva de las empresas y la necesidad de ajustar los proyectos a unos márgenes muy contenidos”.
Nueva licitación
Aún así, indicó que desde Muvisa, “ya se está realizando una valoración técnica, económica y jurídica del procedimiento con el objetivo de identificar los posibles elementos que hayan podido incidir en la falta de concurrencia. A partir de ese análisis se determinará la estrategia más adecuada, que puede pasar por la revisión de determinados aspectos del proyecto o de los pliegos, siempre dentro del marco normativo aplicable, y por la preparación de una nueva licitación que permita garantizar tanto la viabilidad de la actuación como la defensa del interés público”. En cualquier caso, “el objetivo es que la promoción pueda licitarse y ejecutarse en condiciones de seguridad jurídica y eficiencia económica”, afirmó.
Estas viviendas se prevén construir en una parcela ubicada en la calle Auchón de Tagarafate, esquina calle el Gofio, según se indica en los pliegos.
La financiación de la construcción de esta promoción es íntegramente municipal. Esta procede de los más de cuatro millones cedidos por la Gerencia de Urbanismo y vinculados al acuerdo de cesión a Muvisa de la monetización en la gestión de actuaciones urbanísticas (10% del aprovechamiento urbanístico del Registro de Explotación del Patrimonio Público de Suelo), a los que suman cuatro millones del área de Bienestar Social, que inicialmente se habían destinado a una licitación para la compra de edificios ya construidos y que ha quedado desierta.
Estos ocho millones incluyen, además de la licitación de las obras, el valor del suelo, la redacción de proyectos y la dirección facultativa.
Acciones en vivienda
El gerente de Muvisa valoró que “estas promociones públicas forman parte de una estrategia municipal más amplia para reforzar el acceso a la vivienda y mejorar las condiciones de vida en los pueblos y barrios. Solo en este 2026, Muvisa gestionará inversiones significativas en proyectos de rehabilitación, regeneración urbana y recursos alojativos, incluyendo la finalización de la Fase 1 de Las Chumberas y diversas actuaciones ARRU en Padre Anchieta, La Verdellada, Princesa Yballa-La Florida, San Luis Gonzaga y El Cardonal”.
Además, recordó que “estamos invirtiendo un millón de euros en la adecuación estructural y energética de tres edificios adquiridos recientemente, que suman 21 viviendas destinadas a alquiler asequible o uso social A esto se suma la reconversión de las 70 viviendas municipales al modelo de alquiler asequible y el mantenimiento de un edificio completo como recurso alojativo para personas en situación de sinhogarismo”.
Asimismo, Emilio Fariña apuntó que “la acción municipal de vivienda no se limita a construir, también invertimos en programas que acompañan a las personas. Gestionamos recursos alojativos, con una inversión anual de 1,57 millones de euros, e impulsamos el programa de rescate de vivienda vacía, que permite movilizar inmuebles privados hacia el alquiler asequible con todas las garantías para los propietarios”.