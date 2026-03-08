Las voces feministas recorren Canarias pidiendo igualdad y contra el fascismo

Miles de personas participaron ayer en las dos capitales canarias, así como en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, en las manifestaciones convocadas con motivo del Día Internacional de la Mujer, unas marchas reivindicativas por la igualdad, contra el fascismo, las guerras y los genocidios.
Las mareas moradas en ambas capitales reunieron a unas 9.000 participantes en un ambiente reivindicativo, una jornada de lucha y protesta para consolidar los derechos adquiridos ante los intentos por boicotearlos y los discursos de odio en las redes sociales, auspiciados por la extrema derecha.
Mujeres, adolescentes y niños, apoyadas también por hombres, gritaron consignas reivindicativas y mostraron pancartas donde demandaron una igualdad real.
Unas 3.500 personas participaron en Santa Cruz de Tenerife en la marcha organizada por la Plataforma Feminista 8M que partió desde el reloj de flores del Parque García Sanabria, dirigiéndose por la calle Méndez Núñez hasta la plaza Weyler y desde allí descender por la calle Castillo hasta finalizar en la Plaza de la Candelaria, donde se leyó el manifiesto. Encabezaba la marcha la pancarta de la Plataforma que tenía como lema Feministas imparables, ¡Tumbemos el fascismo!, en la que denuncia que el fascismo amenaza sus derechos.
Durante el recorrido se gritaron proclamas como “Que viva la lucha de las mujeres”; “Aquí estamos las feministas”; “Feministas antifascistas”; “Aquí somos transfeministas”; “Ni una menos, vivas nos queremos”; “Que no tenemos miedo, que sí tenemos rabia”; “No es un caso aislado, se llama patriarcado”; “Hermana, hermana, aquí está tu manada”; “Arriba el feminismo que va a vencer, abajo el patriarcado que va a caer”; así como mensajes contra la guerra y los genocidios: “Las niñas de Gaza no son una amenaza”.
También participaron asociaciones feministas y LGTBIQA+, colectivos sociales (vinculados con los cuidados, la salud mental, los pensionistas o jóvenes como los scouts), partidos políticos y sindicatos. En una atmósfera combativa, cientos de hombres y menores arroparon a las miles mujeres y adolescentes así como miembros de los colectivos LGTBIQA+ y migrantes con pancartas con mensajes como Feminismos antifascistas; Ni guerreras que nos destruyan, ni una paz que nos oprima; Se acabó el silencio; La pobreza tiene rostro de mujer; Sin estigmas. Por una salud mental con perspectiva feminista; Frente al racismo: transfeminismos; Igualdad: más hechos, menos palabras; Al fascismo lo paramos las feministas; así como consignas contra las violencias y asesinatos machistas: Ni una menos; Nos siguen acosando, matando y violando; y contra las guerras en el mundo.