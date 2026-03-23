Tragedia en Nueva York: un avión choca con un camión y deja muertos

Al menos dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas este lunes tras un accidente en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, donde un avión de Air Canada colisionó contra un camión de bomberos tras aterrizar, según informan Reuters y El País. El suceso ha obligado al cierre temporal de las instalaciones y ha provocado cancelaciones y desvíos de vuelos.
El accidente se produjo cuando un avión modelo CRJ-900, operado por la compañía regional Jazz Aviation, impactó contra un vehículo de emergencias que intervenía en otro incidente dentro del aeródromo. Según los primeros datos, la aeronave acababa de aterrizar procedente de Montreal.
Dos fallecidos tras el choque en el aeropuerto de Nueva York
Las primeras informaciones apuntaban a la ausencia de víctimas, pero con el paso de las horas se ha confirmado que el siniestro ha dejado al menos dos fallecidos y dos heridos. Por el momento, no ha trascendido si las víctimas se encontraban en el avión o en el vehículo de bomberos.
El impacto se produjo a una velocidad aproximada de 39 kilómetros por hora, suficiente para causar importantes daños en la parte frontal de la aeronave, cuyo morro quedó completamente destrozado.
Más de 70 pasajeros a bordo del avión de Air Canada
El vuelo, identificado como AC8646 de Air Canada, transportaba entre 72 y 76 pasajeros, además de cuatro tripulantes, según distintas fuentes. Hasta ahora no se ha informado de heridos entre los pasajeros.
La aeronave estaba operada por Jazz Aviation, filial regional de Air Canada, y cubría la ruta entre Montreal (Canadá) y Nueva York.
Aeropuerto cerrado y vuelos desviados
El aeropuerto de LaGuardia permanece cerrado varias horas tras el accidente para facilitar la intervención de los servicios de emergencia y el inicio de la investigación.
La Administración Federal de Aviación (FAA) ha informado de que los vuelos programados están siendo cancelados o desviados a otros aeropuertos, lo que está generando importantes retrasos en el tráfico aéreo.
Además, la Policía de Nueva York ha ordenado el cierre de accesos y carreteras cercanas al aeropuerto, recomendando evitar la zona ante la situación de emergencia.
Investigación en marcha
Por el momento, las autoridades no han detallado las causas del accidente. Los equipos de emergencia activaron los protocolos de actuación tras el choque, mientras que la investigación se centra en esclarecer cómo se produjo la colisión con el vehículo de bomberos.
El aeropuerto de LaGuardia, uno de los tres principales que dan servicio a Nueva York, registra un tráfico anual de unos 30 millones de pasajeros, lo que aumenta el impacto operativo de este tipo de incidentes.