La increíble revelación del accidente de Los Rodeos de un coronel del Ejército: “Dos de los fallecidos tenían cráneos metálicos”

El 27 de marzo de 1977 tuvo lugar en el aeropuerto de Los Rodeos la mayor tragedia aérea jamás registrada. Un Boeing 747 de KLM que iniciaba su despegue impactó contra otro Jumbo de Pan Am que se encontraba aún en la pista principal.
La colisión fue el resultado de una cadena de fallos humanos y circunstancias fatales, tal y como recoge el informe oficial del siniestro, considerado más un choque en tierra que un accidente en vuelo. En total, murieron 583 personas, mientras que únicamente 61 ocupantes del aparato estadounidense lograron sobrevivir.
Los Rodeos, un antes y un después
Aquel accidente supuso un antes y un después en la seguridad en la aviación mundial pero, además, desencadenó infinidad de teorías, también aquellas relacionados con el mundo del misterio.
Juan José Benítez López más conocido como J. J. Benítez, es un reconocido periodista y escritor español, conocido por sus trabajos dedicados a la ufología y ahora, en el podcast Lo que tú digas, ha desvelado un impactante dato de Los Rodeos que le comunicó un coronel del Ejército.
En este espacio, J.J. Benítez señala que en lo ocurrido en Los Rodeos, “un coronel que formaba parte del equipo de investigación del accidente” le contó algo sumamente llamativo: “Un día, tomando café, me contó que no me podía proporcionar nada, porque estaba prohibido, pero entre los pasajeros de uno de los aviones había dos que tenían cráneos metálicos. Estaban calcinados, pero todo el cráneo era metálico. Le he dado vueltas y vueltas y no he podido saber qué pasó, quiénes eran”.
Juan José Benítez, conocido mundialmente como J. J. Benítez, nació en Pamplona en 1946 y se formó en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra. Inició su carrera periodística a mediados de los años sesenta en distintos diarios nacionales, donde destacó por su enfoque meticuloso y su interés creciente por asuntos poco explorados en la prensa tradicional.
Su trayectoria dio un giro decisivo en 1972, cuando comenzó a investigar fenómenos ovni y sucesos catalogados como inexplicables. A partir de entonces, Benítez se convirtió en una de las voces más reconocibles del periodismo de misterio en España. En 1979 abandonó el periodismo convencional para dedicarse por completo a la investigación y a la escritura, consolidando una producción prolífica que combina ensayo, crónica y ficción con un enfoque propio.
El autor alcanzó proyección internacional con la saga Caballo de Troya, una colección de libros que reinterpreta la vida de Jesús a través de una compleja narrativa entre investigación, ficción y documentación controvertida. Aunque sus teorías han generado debate y críticas por falta de rigor científico, Benítez continúa siendo uno de los escritores más leídos del ámbito hispano, con millones de ejemplares vendidos y una influencia notable en el género del misterio.