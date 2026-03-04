Accidente múltiple en la TF-1: una mujer atrapada y tres heridas

Una colisión múltiple registrada a primera hora de este miércoles en la autopista del sur (TF-1) se ha saldado con tres mujeres heridas de diversa consideración.
El siniestro tuvo lugar a la altura de San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona, provocando importantes retenciones y una rápida movilización de los recursos de emergencia coordinados por el 112 Canarias.
El aviso fue recibido en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) a las 09:02 horas, alertando de un choque en el que se vieron implicados varios vehículos que circulaban en sentido sur.
De inmediato, se activaron el Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y operarios del Cabildo.
Una mujer atrapada
Los Bomberos de Tenerife desplazados al lugar procedieron a asegurar los vehículos accidentados debido al fuerte impacto.
Además, los efectivos tuvieron que intervenir para liberar a una mujer que había quedado atrapada en el habitáculo de uno de los turismos siniestrados.
El personal sanitario del SUC, que acudió con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, asistió a las tres afectadas:
- Una mujer que presentaba traumatismos de carácter moderado y que, tras ser estabilizada, fue trasladada al Hospital Universitario Hospiten Sur.
- Dos mujeres con cuadros de cervicalgia de carácter leve, ambas evacuadas al Hospital Quirónsalud Costa Adeje.
Afectación al tráfico en la TF-1
Agentes de la Guardia Civil se personaron en el punto del accidente para regular el intenso tráfico en la zona de San Isidro y realizar el atestado correspondiente.
Por su parte, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife realizó las labores de limpieza en la calzada para eliminar los restos de los vehículos y garantizar la seguridad en la vía antes de restablecer la circulación con normalidad.