5 heridos en tres accidentes en Tenerife en menos de dos horas

La jornada de este domingo ha resultado especialmente complicada para los servicios de emergencia en la isla. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, se han registrado varios accidentes en Tenerife hoy que han dejado un saldo de, al menos, cinco personas heridas de carácter moderado en diferentes puntos de la geografía insular. Los incidentes, ocurridos en un intervalo de apenas dos horas, han obligado a un despliegue masivo del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Choque entre coche y moto en Guía de Isora con tres heridos
El incidente más numeroso en cuanto a víctimas tuvo lugar en el sur de la isla. A las 13:17 horas, el 1-1-2 recibió una alerta informando de una colisión entre un turismo y una motocicleta en la pista de acceso a Vera de Erques, en el municipio de Guía de Isora.
Como consecuencia del impacto, tres hombres resultaron heridos. El más joven, un varón de 20 años, presentaba diversas policontusiones de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Junto a él, otros dos varones fueron atendidos por el personal sanitario del SUC: uno con un traumatismo en el hombro y otro con policontusiones, ambos también calificados con pronóstico moderado. Los tres afectados fueron estabilizados en el lugar y trasladados en diferentes ambulancias al Hospital del Sur, donde continúan bajo observación. En el operativo participaron la Policía Local y la Guardia Civil, que se encargó de regular el tráfico y realizar el atestado.
Una caída de una mujer de 80 años en la Plaza del Príncipe
Casi de forma simultánea a los sucesos en el sur, la capital tinerfeña registraba su propio incidente. Alrededor de las 14:55 horas, los servicios de emergencia se desplazaron hasta la emblemática Plaza del Príncipe, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife.
Una mujer de 80 años sufrió una caída accidental que, dada su avanzada edad, revistió complicaciones inmediatas. El personal del SUC que acudió al lugar confirmó que la víctima presentaba un traumatismo en la cadera de carácter moderado. Tras ser asistida “in situ” por los paramédicos, la mujer fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Agentes de la Policía Local de Santa Cruz colaboraron en la asistencia y tramitaron las diligencias pertinentes.
Accidente de un ciclista contra un garaje en Buenavista del Norte
La racha de accidentes en Tenerife hoy comenzó poco después del mediodía en el extremo norte de la isla. Exactamente a las 13:01 horas, un ciclista perdía el control de su bicicleta mientras circulaba por el camino del cementerio, en el municipio de Buenavista del Norte.
El afectado se salió de la vía y terminó colisionando de forma violenta contra la puerta de un garaje. Los sanitarios del SUC que acudieron a la llamada de auxilio comprobaron que el ciclista sufría diversas contusiones, todas ellas de carácter moderado. Tras recibir los primeros auxilios en la zona del impacto, fue trasladado en ambulancia al Hospital del Norte para una evaluación más exhaustiva. La Policía Local también se personó en el lugar para realizar el correspondiente atestado e investigar las causas de la salida de vía.
Un domingo de máxima actividad para el 112 Canarias
Este encadenamiento de sucesos pone de manifiesto la importancia de la coordinación entre los cuerpos de seguridad y emergencias en días de gran afluencia de personas en las vías y espacios públicos. La variedad de los incidentes —desde un accidente de tráfico en Guía de Isora hasta una caída en una plaza pública o un siniestro deportivo en Buenavista— ha mantenido en alerta constante a los operadores del 112.